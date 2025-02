Incredibile sconfitta per il Renate, che dopo aver controllato tutte le iniziative del Vicenza, proprio al 95’, giunto a un passo dal traguardo, è stato punito per via della rete messa a segno da Leverbe, su assist su punizione di Costa. Per i nerazzurri è stata un’autentica beffa, che ha praticamente annullato il loro impegno e la loro determinazione, doti particolarmente apprezzate nel corso di una partita non bella sotto il profilo tecnico, ma che ha visto i calciatori combattere con vigore sino allo scadere.

Calcio: brianzoli due volte vicini al vantaggio nel convulso finale

A incidere sul risultato è stato un episodio sfruttato dai veneti, ma il Renate dopo aver disputato una partita solida si è visto sfuggire di mano l’opportunità di incasellare un punto utile, se non altro per muovere la classifica. Tra l’altro nell’ultima parte dell’incontro i nerazzurri non hanno capitalizzato una ghiotta opportunità a seguito di un colpo di testa di Spedalieri all’87’, mentre all’89’ un tiro dalla bandierina di Mazzaroppi è finito sulla traversa. Poi la beffa a tempo scaduto, con il Vicenza che ha rilanciato la corsa alla testa della classifica con un gol inasperato di Leverbe. Il Renate ha quindi incassato la quinta sconfitta consecutiva, che potrebbe avere ripercussioni anche sulla guida tecnica, e resta fermo a trentaquattro punti; i tre punti guadagnati consentono invece al Vicenza di portarsi a quota cinquantanove nella classifica del girone A.

Calcio: l’AlbinoLeffe il prossimo avversario

Il prossimo incontro per il Renate sarà domenica 9 febbraio in trasferta sul campo dell’AlbinoLeffe.

Calcio: il tabellino del match

Renate-Vicenza 0-1

Marcatore: 50’ s.t. Leverbe (V).

Renate (3-4-2-1): Ombra 6,5; Spedalieri 6, Auriletto 6, Riviera 6; Mastromonaco 6, Bonetti 6 (30’ s.t. Di Nolfo s.v.), Esposito 6,5 (12’ s.t. Calì 6), Anghileri 5,5; Siega 5,5 (12’ s.t. Mazzaroppi 6), Delcarro 6; Plescia 6 (21’ s.t. De Leo 5). A disp.: Bartoccioni, Eleuteri, Gardoni, Marchetti, Bocalon, Satriano, Pellizzari, Ziu. All. Foschi 6.

Vicenza (3-4-1-2): Confente 6; De Col 6,5, Leverbe 7, Laezza 6; Talarico 6, Ronaldo 5,5 (27’ s.t. Carraro 6), Della Latta 6 (16’ s.t. Zonta 6), Costa 6; Della Morte 6,5 (38’ s.t. Capone s.v.); Rolfini 5,5 (17’ s.t. Rauti 6), Morra 6 (27’ s.t. Ferrari 6). A disp.: Massolo, Mocanu, Rossi, Beghetto, Cuomo, Fantoni. All. Vecchi 6.

Arbitro: Maccarini di Arezzo 6,5.

Note: paganti 800, incasso non comunicato. Espulso Leverbe (V) al 50’ s.t. Ammoniti Rolfini (V), Della Latta (V), Leverbe (V), De Leo (R), Spedalieri (R) e Talarico (R). Calci d’angolo: 4-2 per il Vicenza.