Calcio, la Folgore Caratese non si ferma più: Arpino e Barranco la fanno volare

Dodicesimo risultato utile consecutivo della Folgore Caratese, che supera il Caravaggio al termine di una partita risolta in favore della squadra di mister Parlato da una prodezza di Barranco.

Serie D: Arpino va a segno per primo e sblocca il match

Nel primo tempo, con le difese sempre attente a rintuzzare tutte le iniziative più insidiose. a sbloccare il risultato è la squadra brianzola: punizione dalla distanza di Panatti, che spedisce il pallone sul secondo palo, dove Arpino si fa trovare pronto e batte il portiere Pennisi. Per il capitano della Folgore Caratese è il terzo goal nelle ultime tra partite.

Serie D: dopo il pareggio di Doria, Barranco fissa il definitivo 2-1

Nella ripresa il Caravaggio si fa più intraprendente e al 57’ pareggia: rapido contropiede della squadra bergamasca che viene fermato fallosamente, il direttore di gara indica il dischetto e dagli undici metri Doria non sbaglia. Al 70’ polemiche biancazzurre per un presunto fallo in area ai danni di Arpino (azione simile a quella del rigore del Caravaggio) ma il direttore di gara lascia proseguire. Al 73’ Panatti da centrocampo disegna un cross perfetto all’indirizzo di Barranco, che supera alcuni avversari avanza in area e spiazza Pennesi per il 2-1. Nona rete in biancazzuro per l’argentino, la diciottesima nella stagione, sommandole a quelle realizzate nell’Albenga.

Serie D: il prossimo impegno nel turno prepasquale

Prossimo impegno della Folgore Caratese giovedì 28 marzo: turno infrasettimanale al Comunale di Trezzo sull’Adda contro la Tritium. Inizio partite ore 14,30.

Serie D: il tabellino del match

Folgore Caratese-Caravaggio 2-1

Marcatori: 45’ Arpino (F), 57’ Doria (C), 73’ Barranco (F).

Folgore Caratese (4-3-1-2): Viscovo, Balamontis, Arpino, Marchi, Cavallini (83’ Silano); Bright, Caporali, Clerici; Panatti (75’ Vernocchi), Barranco, R. Esposito (62’ Kyeremateng). A disposizione: Macchi, Nicolini, N. Esposito, Rosa, Sala, Cavallini. All.: Parlato.

Caravaggio (4-3-1-2): Pennisi; De Felice (82’ Ippoliti), Bernardini, Lacchini, Bertoni, De Felice, Menegatti (82’ Huremovic), Pilega (71’ Ati Atti), Doumbia, Doria, Fornari. A disposizione: Ciancio, Bettinelli, Cacciatori, Zanoni, Gramignoli, Fadigati. All.: Terletti.

Arbitro: Prencipe di Tivoli.

Note: ammoniti Lacchini (C) e Bertoni (C). Recuperi: 1’ pt; 5’ st.

Serie D: la classifica del girone B

Piacenza 63; Varesina* 50; Caldiero Terme 59; Arconatese, Pro Palazzolo* 57; Desenzano 56; Brusaporto 50; Folgore Caratese 47; Villa Valle 45; Casatese 44; Clivense 43; Virtus CiseranoBergamo 41; Caravaggio 39; Club Milano 38; Real Calepina 37; Castellanzese 35; Legnano 30; Crema, Tritium 27; Ponte San Pietro 18.

*Una partita in meno