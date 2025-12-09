Calcio: ipotesi Monza per l’Inter in Coppa Italia, U-Power per San Siro olimpico

I quarti di finale di Coppa Italia di calcio si giocheranno il 4 o l’11 febbraio 2026. Ma non a San Siro che sarà sito olimpico al pari del Forum di Assago (in questo caso dal 15 dicembre e per tre mesi con trasloco dell’Olimpia Milano) e di altre arene delle gare di Milano Cortina 2026. Allo stadio il 6 febbraio 2026 si apriranno ufficialmente i Giochi con la cerimonia diretta da Marco Balich.

Calcio: ipotesi Monza per l’Inter in Coppa Italia, U-Power Stadium ospita già l’Under 23

L’Inter dovrà quindi trovare una alternativa per il match contro Roma o Torino (giocano a gennaio) e gli indizi portano a Monza all’U-Power Stadium che già ospita i nerazzurri U23 che giocano la Serie C. Lo ha anticipato la Gazzetta dello Sport.

Calcio: ipotesi Monza per l’Inter in Coppa Italia, soluzione cercasi anche per Milan-Como

Destino simile, ma non a Monza, per il Milan che l’8 febbraio ha (avrebbe) il Como in casa: sembra andare verso il no intanto l’ipotesi che era stata avanzata di disputare il match l’8 febbraio a Perth, in Australia. La partita potrebbe semplicemente essere rinviata.