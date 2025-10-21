È finita con un pareggio 1-1 la sfida di Serie C disputata allo U-Power Stadium di Monza tra Inter U23 e Renate.

Calcio, Serie C: pari tra InterU23 e Renate all’U-Power Stadium, la partita

Nel primo tempo sono i nerazzurri a controllare il gioco per la maggior parte del tempo. La squadra di Vecchi passa in vantaggio al quinto minuto grazie ad una gran conclusione da fuori di Kamate che batte Nobile. I nerazzurri milanesi sembrano in controllo e fiorano il raddoppio in contropiede con Topalovic e Kamate ma la ordinata difesa del Renate, tonificata dal rientro di Auriletto, regge l’urto. Con il passare dei minuti la squadra di mister Foschi cresce e Calì, al 44’ sfrutta una disattenzione dei difensori dell’Inter U23 e insacca la meritata rete del pareggio.

Nella seconda frazione di gara l’Inter U23, alla ricerca del nuovo vantaggio, sfiora il gol al 20’ con Berenbruch (classe 2005 al suo esordio in Serie C) ma il suo tiro viene deviato in angolo da un grande intervento di Nobile. Poi, è il Renate, in campo con una tenuta color arancione, a prendere coraggio e a sfiorare in più di un’occasione il gol della vittoria.

Calcio, Serie C: pari tra InterU23 e Renate all’U-Power Stadium, la classifica e il prossimo turno

In classifica l’Inter U23, con il settimo risultato utile consecutivo ma soprattutto reduce dalla vittoria per 2-1 nel derby milanese con l’Alcione Milano grazie alla doppietta dell’attaccante La Gumina, si conferma al quarto posto avendo raccolto ben 19 punti, mentre il Renate dopo aver conquistato il 13mo punto si inserisce al sesto posto.

Prossima partita sabato 25 ottobre allo Stadio Mino Favini di Meda, ore 17.30: Renate – Lecco.

Calcio, Serie C: il tabellino di Inter U23-Renate

Inter U23-Renate 1-1

MARCATORI: Al 6′ pt Kamate (Inter U23), al 44′ pt Cali enate)

INTER U23: Melgrati, Alexiou, Prestia, Stante, David (dal 37′ st Cocchi), Kaczmarski (dal 17′ st Berenbruch), Fiordilino, Kamate, Cinquegrano (dal 37′ st Avitabile), Topalovic L. (dal 17′ st Lavelli), La Gumina A. (dal 27′ st Agbonifo). A disposizione: Adomavicius, Maye, Mosconi, Raimondi, Zarate Hidalgo. Allenatore Vecchi

RENATE: Nobile, Gardoni, Auriletto, Spedalieri, Ghezzi, Delcarro (dal 26′ st Bonetti), Vassallo (dal 1′ st Esposito), Riviera C. (dal 41′ st Ruiz Giraldo), Anelli N. (dal 22′ st Nene), Calì, Spalluto (dal 1′ st Kolaj. A disposizione: Bartoccioni, Karlsson, Mastromonaco, Meloni, Ori, Rossi, Ziu. Allenatore Foschi

ARBITRO: Andrea Terribile di Bassano del Grappa (Operatore FVS Gennantonio Martone Sezione AIA di Monza)

Ammonizioni: al 15′ st Cinquegrano S. (I) al 21′ st Riviera (R)