Cambio di data per la partita Inter U23-Renate inserita nel programma della nona giornata di campionato: la Lega Pro ha infatti emesso un comunicato ufficiale con il quale ha disposto lo spostamento alle ore 16.30 di martedì 21 ottobre per questo match che si disputerà allo U-Power Stadium di Monza.

Calcio, Serie C: le rappresentative giovanili

La Lega inoltre, per quanto riguarda l’attività delle Rappresentative giovanili, ha emesso anche un altro comunicato con l’elenco dei giovani calciatori convocati dal CT Daniele Arrigoni per una serie di allenamenti previsti, fino a giovedì 10 ottobre, allo stadio Brera di Pero. Questo l’elenco dei calciatori tesserati al Renate per la Rappresentativa categoria Under 17: Filippo Signore, difensore; Gabriele Farina, centrocampista; Leonardo Verderio, attaccante. Categoria U16: Diego Intini, portiere; Alessandro Vitali, difensore. Categoria U15: Alessio Sala, difensore; Massimiliano Bevilacqua, centrocampista: Mattia Aninace, attaccante.

Calcio, Serie C: le 400 panchine di mister Foschi

La società nerazzurra presieduta da Luigi Spreafico inoltre ha celebrato l’allenatore Luciano Foschi che sabato, in occasione della sfida con il Cittadella, ha raggiunto un traguardo prestigioso: 400 panchine in carriera. La società lo ha ufficializzato sul proprio sito attraverso un comunicato carico di orgoglio e di affetto per evidenziare il valore di un percorso lungo, ricco di esperienze e passione per il calcio. “Foschi, figura di riferimento per le “Pantere”, continua a guidare la squadra con determinazione e competenza, incarnando lo spirito del club neroazzurro. Il traguardo delle 400 panchine è un riconoscimento alla sua longevità e alla sua dedizione, che lo rendono uno dei tecnici più rispettati della categoria”.

Luciano Foschi è nato ad Albano Laziale il 3/7/1967 e nel luglio 2024 ha iniziato il suo secondo percorso a Renate totalizzando fino ad oggi 49 presenze. In precedenza era già stato titolare della panchina nerazzurra raccogliendo 41 gettoni dal 14 giugno 2016 fino al 30 giugno 2017.