Calcio, il Seregno Fbc va in trasferta a Colico: la priorità è dare continuità alla risalita

Dopo aver interrotto il digiuno di vittorie al Ferruccio, che per una prima squadra del Seregno si protraeva ormai da quasi cinquecentocinquanta giorni, adesso l’Fbc ha come obiettivo la continuità. Con il morale alto, grazie all’affermazione ottenuta domenica 6 ottobre ai danni del Cantù San Paolo (2-1, con doppietta di Antonio Gentile per i locali e rete di Mirko Drago per i comaschi), gli azzurri domenica 13 ottobre, alle 15.30, sono attesi in trasferta dalla ColicoDerviese, compagine che li ha eliminati poche settimane fa dalla Coppa Italia.

Calcio: arriva il difensore Quitadamo dal Base

L’ingresso in zona playoff, novità tutt’altro che disprezzabile, considerato che la postseason regalerà alla sua vincitrice l’accesso all’Eccellenza, è stato accompagnato da una mossa di mercato: per rinforzare la retroguardia, la società presieduta da Alfredo Varini ha infatti ingaggiato dal Base Claudio Quitadamo, classe 1987, che metterà la sua esperienza al servizio della causa di mister Gabriele Avella. «Si tratta di un marcatore puro -commenta lo scout manager Alessandro Abdalla-, che nelle ultime stagioni ha tra l’altro sempre realizzato quattro o cinque gol, qualità che non guasta. Credo che sia l’elemento che ci mancava, alla luce di quanto abbiamo potuto vedere in queste prime partite. Speriamo di poterlo schierare subito».

Calcio: l’obiettivo è fare il massimo, prima di un novembre di fuoco

Abdalla approfondisce il suo punto della situazione: «Anche contro il Cantù San Paolo abbiamo creato moltissimo, avendo il torto di concretizzare poco. Dobbiamo poi eliminare errori tecnici come quello che ha consentito ai nostri avversari di pareggiare. Adesso ci aspetta un impegno tosto a Colico, contro una squadra che ci ha già battuti e che in classifica è appena un punto dietro di noi. Conquistare un risultato positivo darebbe continuità alla nostra risalita, prima di una fase che ci vedrà affrontare rivali sulla carta più alla nostra portata e di un mese di novembre di fuoco, in cui incontreremo sia il Lissone che la Vis Nova Giussano, le due capoliste. Per quanto ci riguarda, noi vogliamo accorciare la distanza dalla coppia di testa». Dopo cinque turni, Lissone e Vis Nova Giussano sono sempre a punteggio pieno, a quota quindici. L’Fbc è invece quinto con otto lunghezze nel carniere, a pari merito con il Cantù San Paolo: più che la sconfitta contro il Città di Castello Cantù, maturata nel contesto di una prova negativa, pesano i pareggi contro Calolziocorte e Lesmo, in gare in cui è mancato quel cinismo sempre indispensabile.