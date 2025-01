Calcio, il Seregno Fbc frena la corsa: il Calolziocorte gli impone il pareggio e la Vis Nova scappa

Un mezzo passo falso ha battezzato il cammino del Seregno Fbc nel 2025. Al Ferruccio, dopo tre vittorie consecutive, gli azzurri hanno infatti pareggiato 0-0 contro il Calolziocorte. Il punto guadagnato ha permesso loro di salire a quota trentaquattro in classifica, bottino che vale il secondo posto in solitaria, considerata la sconfitta interna del Lesmo contro il Città di Castello Cantù. La Vis Nova capolista, tuttavia, sconfiggendo in casa la Pontelambrese, ha portato a sei le sue lunghezze di vantaggio sugli uomini allenati da Gabriele Avella, che ora sono tallonati anche dalla Speranza Agrate, capace di superare il Cantù San Paolo e di raggiungere il già citato Lesmo, rilanciando così le sue ambizioni di vertice, peraltro sempre accreditate dagli addetti ai lavori.

Calcio: primo tempo soporifero, con pochissime emozioni

Una fase di gioco nel primo tempo

Entrando in cronaca, al via Gabriele Avella, senza il febbricitante Fabio Lucente, ha confermato nell’undici titolare Simone Giambrone e rispolverato Jacopo Triveri, relegando inizialmente in panchina Antonio Buccini, ex di turno con il portiere di riserva Manuel Guida, e Simone Bianchi. Il primo tempo è stato soporifero, con i locali che hanno manovrato sotto ritmo e gli ospiti molto attenti in fase difensiva. All’8’ ci ha provato da fuori Fabio Todeschini, con Mirko Bizzi che ha bloccato senza difficoltà. Al quarto d’ora Stefano Baldan è andato al tiro con un destro di controbalzo, che è sfilato alto. Al 24’, su una verticalizzazione di Matteo Ferrari, Simone Pontiggia ha evitato il fuorigioco, ma Stefano Barbieri lo ha anticipato con i piedi fuori area.

Calcio: ripresa vivace, con girandola di emozioni nel finale

Uno dei tanti tentativi offensivi improduttivi del Seregno Fbc nel secondo tempo

Nella ripresa, Simone Bianchi ha subito rimpiazzato l’acciaccato Jacopo Triveri. Il copione si è quindi poco alla volta vivacizzato. Al 5’, dopo una bella volata sulla destra, Samuele Resnati ha calciato in diagonale di sinistro, con la palla che si è persa a lato di poco. Al 12’, Francesco Bianco ha atterrato Antonio Gentile davanti alla sua area di rigore. Sulla conseguente punizione, però, Matteo Ferrari ha alzato troppo la mira, senza riuscire ad inquadrare il bersaglio grosso. Al 15’, ancora Matteo Ferrari ha messo in movimento Antonio Gentile, anticipato in uscita bassa da Stefano Barbieri. Al 20’, Stefano Papapicco ha servito una palla d’oro a Stefano Baldan, che ha girato a rete di sinistro: soltanto un intervento strepitoso di Stefano Barbieri ha evitato il gol, con la sfera che si è poi spenta sul fondo. Al 36’ Stefano Papapicco si è messo in proprio ed ha cercato di impensierire in diagonale Stefano Barbieri, che si è salvato senza fatica. Al 37’ il capitano azzurro, dall’out mancino, ha trovato nuovamente Stefano Baldan, il cui piattone a botta sicura è stato murato in spaccata da Manuel Cotrone. Al 42’, nel pieno del forcing dei padroni di casa, Antonio Gentile ha estratto dal cilindro un sinistro dal limite, terminato a lato. Nel recupero, i colpi di scena si sono sprecati. Al 47’, su un cross da sinistra di Marco Dell’Occa, Alessandro Cofrancesco ha insaccato da un passo, ma la marcatura è stata annullata per fuorigioco. Al 48’ una punizione di Marco Dell’Occa ha originato una mischia, in coda alla quale Stefano Baldan ha toccato da sottomisura, incappando nell’opposizione di Stefano Barbieri. Sulla prosecuzione dell’azione, Manuel Cotrone ha rischiato concretamente l’autogol, intervenendo su un cross da destra di Jacopo Morello, con la palla che è uscita a pochi centimetri dal palo. All’ultimo secondo, i granata ospiti sono infine andati ad un passo dal successo con Emmanuel Bakal, che in contropiede ha disegnato un sinistro preciso sotto la traversa: una prodezza in tuffo di Mirko Bizzi ha impedito alla sfera di chiudere la sua corsa in fondo alla rete.

Calcio: nel prossimo turno, trasferta sul campo del Città di Castello Cantù

Cristian Villa in possesso di palla, inseguito da Pietro Valtorta e Stefano Papapicco

Nel prossimo turno, il Seregno Fbc è atteso domenica 19 gennaio, alle 15, dalla trasferta a Cantù contro il Città di Castello.

Calcio: il tabellino della partita

La difesa ospite neutralizza un attacco seregnese nella seconda frazione

Seregno Fbc-Calolziocorte 0-0

Seregno Fbc: Bizzi; Cofrancesco, Triveri (1’ s.t. Bianchi), Lozza, Valtorta (13’ s.t. Fumagalli); Giambrone (21’ s.t. Buccini), Baldan, Papapicco (38’ s.t. Morello); Ferrari (29’ s.t. Dell’Occa); Pontiggia, Gentile. A disp.: Guida, Ferracane, Curatolo e Citterio. All.: Avella.

Calolziocorte: Barbieri; Capocasale, Rossi, Airoldi, Bertolio; Resnati (17’ s.t. Bakal), Biaye, Bianco, Mangili, Todeschini (29’ s.t. Rota); Villa (41’ p.t. Cotrone). A disp.: Gambirasi, Vanalli, Cogliati, Riva, M. Colombo e R. Colombo. All.: Garghentini (Perego squalificato).

Arbitro: Ghizzardi di Mantova.

Note: ammoniti Cofrancesco (S), Gentile (S) e Bianco (C), tutti per gioco falloso. Calci d’angolo: 6-3 per il Seregno Fbc. Recuperi: 3’ p.t., 5’ s.t.