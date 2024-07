Calcio, il Seregno Fbc dice no al Legnano: i lilla non giocheranno al Ferruccio

«Ho letto anch’io che ci sarebbe la possibilità che il Legnano disputi la prossima stagione allo stadio Ferruccio. Sinceramente, è una voce che mi ha stupito ed anche un po’ irritato. A noi nessun dirigente della società lilla ha mai chiesto nulla, per cui non capisco come questa indiscrezione sia scaturita. Per sgomberare il campo da ogni equivoco, escludo che il Legnano utilizzerà per le sue gare interne il nostro impianto». Forse per la prima volta da quando è presidente del neonato Seregno Fbc, Alfredo Varini evidenzia un pizzico di fastidio, di fronte ad un’ipotesi che è stata rilanciata a più riprese negli ultimi giorni.

Calcio: confronto in corso con il Comune di Seregno per la convenzione per gli impianti

«Lo stadio Ferruccio -prosegue il numero uno azzurro– sarà gestito come il Seregnello dalla BE-Seregno, cui fa capo il Seregno Fbc, a seguito dell’aggiudicazione del recente bando. I rapporti tra noi ed il Comune di Seregno, in questa ottica, saranno regolati da una convenzione, la cui stesura è in itinere. Si tratta di un passaggio non semplice, che richiederà tempo: non escludo che si possa arrivare anche a settembre. Uno strumento come la procedura di dialogo competitivo probabilmente non era mai stato utilizzato per individuare il gestore di strutture sportive. Il nostro legale, che si è occupato della cessione dello stadio di Bergamo all’Atalanta, è stato il primo a suggerirci prudenza. Il frangente però non pregiudica alcunché. Il Comune di Seregno ha garantito alla federazione che potremo disporre dello stadio Ferruccio per le nostre partite casalinghe e questa è una condizione sufficiente per l’affiliazione». Un adempimento, quello dell’affiliazione, per cui si attende solo l’ufficialità: «Non abbiamo indicazioni sulla data in cui la federazione si esprimerà. Anche per questo, stiamo tergiversando nel programmare una nostra presentazione pubblica. Ai sostenitori domando un po’ di pazienza. Procederemo appena sarà possibile farlo».

Calcio: positivo l’incontro con i rappresentanti della Curva Nord

Nel frattempo, il presidente ha incontrato i rappresentanti della Curva Nord, la tifoseria organizzata azzurra: «Li avevo conosciuti quando, una quindicina di anni fa, ero stato vicepresidente del 1913 Seregno. Da allora, il loro numero è diminuito, ma poco importa. I ragazzi mi hanno raccontato le vicissitudini di quest’ultimo periodo. Li ho sollecitati a darci una mano a riaccendere l’entusiasmo della piazza. Mi è sembrato che il messaggio sia stato ben recepito. Ho trovato positivo che mi abbiano chiesto continuità nel progetto e non di vincere subito». In parallelo, parte dei giocatori che comporranno l’organico a disposizione del tecnico Gabriele Avella ha svolto in settimana un paio di sedute di allenamento al Seregnello, per rifinire la condizione in vista del raduno di venerdì 16 agosto. «Questa circostanza -ha chiosato Varini– mi ha fatto molto piacere. È un segnale di impegno e di voglia. I successi, del resto, si costruiscono attraverso il lavoro: le premesse, da questo punto di vista, mi sembrano ottime».