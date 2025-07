Tempo di amichevoli per il Renate che, alla sua terza uscita della nuova stagione, supera di misura (2-1) la Folgore Caratese al termine di una partita gradevole, apprezzata dal folto pubblico presente sugli spalti dello stadio di Carate Brianza e che soprattutto ha offerto l’opportunità ai tecnici delle due squadre – Luciano Foschi del Renate, Nicola Belmonte della Folgore Caratese – di collaudare nuovi schemi di gioco e di verificare il lavoro svolto finora.

Per l’occasione la Folgore Caratese inizialmente è scesa in campo con una squadra completamente rinnovata rispetto a quello schierata nella passata stagione proponendo solo due elementi ovvero il portiere Daniel Salvalaggio, che ha ereditato la fascia di capitano da Antonio Arpino passato al Desenzano, e Michele Forchignone, utilizzato sulla fascia di sinistra nel tridente schierato in apertura con Leonardo Lopes Pereira in punta e Simone Bramante. Centrocampo e reparto difensivo inediti a seguito dei numerosi ingaggi effettuati dalla proprietà.

Calcio: il Renate vince l’amichevole brianzola con la Folgore Caratese, Pantere più avanti nella preparazione

Il Renate, più avanti nella preparazione e di fatto di ritorno dal ritiro pre-campionato effettuata a Piazzatorre, ha fatto leva sulla dinamicità del difensore Pasquale Ruiz Giraldo (classe 2004 proveniente dal Piacenza) e soprattutto sulla regia del centrocampista Andrea Ghezzi bravissimo nell’impostare tutte le iniziative offensive della squadra. Al 17’, tra l’altro, ha fornito l’assist vincente a Michele Calì per sbloccare il risultato. Il raddoppio porta la firma di Gianluca Rossi, trequartista proveniente dal Genoa con un’azione di forza e gran conclusione sotto la traversa. Il calciatore, classe 2005, nella Primavera rossoblù si era già espresso su livelli di eccellenza firmando, nell’ultima stagione, anche sette goal.

Calcio: il Renate vince l’amichevole brianzola con la Folgore Caratese, bel secondo tempo

La partita ha mantenuto un livello agonistico importante anche nella ripresa in cui, nonostante le interminabili sostituzioni, pian piano le redini del gioco sono passate nelle mani dei giocatori della Folgore Caratese che dopo un paio di buone opportunità non sfruttate, ha accorciato le distanze al 24’ con Simone Fossati che ha festeggiato con i suoi nuovi tifosi. Il risultato (1–2) non è cambiato e a consegnarlo alle statistiche è stato il portiere Andrea Bartoccioni del Renate che allo scadere ha deviato il pallone scagliato nell’angolino alto da Matteucci.

Particolarmente apprezzato il pensiero di tutti i calciatori del Renate rivolto al loro compagno Lorenzo De Leo (classe 2005) assente dopo l’intervento chirurgico a cui è stato sottoposto per ridurre la frattura scomposta dell’ulna rimediata in ritiro.

Calcio: il Renate vince l’amichevole brianzola con la Folgore Caratese, il 6 agosto contro la Casatese Merata

Prossima amichevole del Renate il 6 agosto allo stadio Mario Riboldi con la Casatese Merate, altra squadra che gareggia nella Serie D.