Calcio Serie C: ecco il girone del Renate, si parte il 24 agosto

Il consiglio della Figc dopo aver reintegrato l’organico della Serie C, riammettendo l’Aurora Pro Patria e il Ravenna e stabilito che l’Inter Under 23 è la quarta seconda squadra ammessa dopo Juventus, Atalanta e Milan, finito però in Serie D al debutto (stagione 2024-2025), nella giornata di venerdì 25 luglio, mediante sorteggio, ha provveduto a stabilire i tre gironi. Il regolamento prevede che le tre seconde squadre di società presenti nell’organico della Serie A siano inserite in gruppi diversi: una nel girone A, una nel girone B e la terza nel girone C, quest’ultimo quello che concentra le formazioni di sud e isole con conseguenti difficoltà logistiche per tre squadre che arrivano dal nord Italia.

Calcio Serie C: tutte le squadre del girone A del Renate

I gironi di Serie C, compilati normalmente seguendo un criterio geografico, ciò non avviene per quanto riguarda le seconde squadre. Stante la presenza in organico di tre seconde squadre per la suddivisione effettuata tramite sorteggio ma anche nel rispetto del principio dell’alternanza, l’Inter U23 è stata inserita nel girone A, la Juventus Next Gen nel girone B e l’Atalanta U23 nel girone C.

Sulla base dei criteri geografici, questa la composizione del girone A dove è presente per la 16ma stagione consecutiva il Renate.

Albinoleffe – Alcione Milano – Arzignano Valchiampo – Cittadella – Dolomiti Bellunesi – Giana Erminio Gorgonzola – Inter U23 – L.R. Vicenza – Lecco – Lumezzane – Novara – Ospitaletto Franciacorta – Pergolettese – Pro Patria – Pro Vercelli – Renate – Trento – Triestina – Union Brescia – Virtus Verona.

Calcio Serie C: tutte le date del campionato e Coppa Italia

Le novità rispetto alla stagione scorsa riguardano il Cittadella, dopo la retrocessione dalla serie B; Dolomiti Bellunesi e Ospitaletto Franciacorta, neo promosse dalla Serie D e l’Union Brescia nato sulle ceneri del Brescia dopo l’intervento delle staff dirigenziale della Feralpi Salò.

Il campionato di Serie C Sky Wifi inizierà il prossimo 24 agosto, per chiudersi il 26 aprile 2026 prima dei playoff. Nel mezzo tre turni infrasettimanali (24 settembre 2025; 11 febbraio e 4 marzo 2026) e sosta natalizia fissata al 28 dicembre 2025. Da cerchiare in rosso sul calendario anche il 17 agosto, giorno in cui andrà in scena il primo turno eliminatorio di Coppa Italia.