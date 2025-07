Calcio, Eccellenza: Ardor Lazzate firma Priola e conferma Rapone

È entrato decisamente nel vivo il calcio mercato delle società che gareggeranno dell’Eccellenza stagione 2025-2026 e, proprio in queste settimane, tra le più attive si sono segnalate l’Ardor Lazzate e la Lentatese.

Calcio, Eccellenza: i movimenti in casa Ardor Lazzate

La società di Lazzate, riconfermato sulla panchina mister Ferdinando Fedele e perfezionato il ritorno in Brianza dell’attaccante Gioele Cazzaniga, classe 1997, la scorsa stagione al Sant’Angelo Lodigiano in Serie D, mentre nelle due precedenti aveva fatto faville con la Base 96 Seveso, si è assicurata le prestazioni di Tommaso Grillo, centrocampista classe 2005, l’ultima stagione accreditato di 18 presenze in Serie D con la maglia della Casatese Merate e nel Campionato Eccellenza 2023-24 tra i protagonisti della cavalcata del Magenta verso la conquista della promozione in serie D con quattro goal all’attivo. Colpo importante per la difesa dell’Ardor è anche quello relativo all’inserimento di Giusto Priola (classe 1990) che per la prima volta scende in Eccellenza. Difensore centrale con presenze in Serie B a Trapani le oltre duecento in Serie C con le maglie di Bassano, Catanzaro, Pistoiese, Renate (stagione 208/19), AZ Picerno. Quindi con Villa Valle, Seregno (campionato 2022), Chieri e Varese le sue tappe prima di approdare nella squadra di mister Fedele.

Altri movimenti nell’organico dell’Ardor riguardano i passaggi del portiere Andrea De Toni, classe 1994, alla Rhodense e dell’esterno Matteo Vincenzi, classe 2002, al Saronno quindi la permanenza in maglia giallo-blù del centrocampista Rapone. Per quest’ultimo, la società ha emesso un comunicato ufficiale: “Emanuele Rapone ha scelto, ancora una volta dell’Ardor. Rimane a Lazzate per il terzo anno il gioiello classe 2006 che, a suon di goal e assist, si è messo in mostra nelle precedenti stagioni tanto da meritarsi la convocazione per il Torneo delle Regioni 2025 con la rappresentativa lombarda Under 19”. Inoltre, i dirigenti della società hanno riconfermato per la terza stagione di fila, il laterale difensive Michele Schieppati, classe 2002, e inseriti nel roster tre giovani calciatori: Marco Vianello, classe 2005 (ex Meda), Tommaso Galimberti (ex Polisportiva Nova Milanese) e Davide Zermo (ex Lecco) tutti nati nel 2007.

Calcio, Eccellenza: la linea verde della Lentatese

La Lentatese, società presieduta da Mauro Monfrin, tramite Ivan Fagone, direttore sportivo della prima squadra, dopo i precedenti ingaggi ha perfezionato altri quattro acquisti. Tra i nuovi arrivi anche due debuttanti tra i grandi ovvero Matteo Marrosu, ex Lecco, e Daniele Finoli (entrambi difensori nati nel 2006). Chi invece conosce già la categoria è l’attaccante classe 2003 Alessandro Politi, ex Sondrio e l’anno scorso autore di 11 reti al Biassono. Insieme a lui anche Andrea Moretti, classe 2004 e nelle ultime tre stagioni nella difesa dell’Ardor Lazzate. Nei comunicati emessi dalla società sono evidenziati i percorsi dei tre acquisti in iniziando da Marrosu cresciuto nel settore giovanile del Lecco, mentre Finoli è cresciuto nel settore giovanile della Solbiatese dove ha vinto due campionati juniores élite. Politi, attaccante classe 2003, la scorsa stagione a Biassono in Promozione ha messo a segno ben undici goal, e in Eccellenza ha vestito le maglie di Vis Nova e Sondrio. Inoltre, Moretti, difensore classe 2004, le ultime tre stagioni le ha trascorse nell’Ardor Lazzate.