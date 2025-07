Calcio, Serie C: Renate ok nella prima amichevole, firmati Nenè e Kolaj

È finita con una vittoria la prima partita della stagione 2025–2026 del Renate. Nell’amichevole disputata a Piazzatorre, in Alta Val Brembana, dove la squadra si sta allenando per affrontare gli impegni del campionato di Serie C, ha sconfitto per 4 a 2 i ragazzi di Socialfootballacademy.

Calcio, Serie C: Renate ok nella prima amichevole, la partita

La partita, ben interpretata da tutti i giocatori, è iniziata con una prodezza dell’attaccante Ottar Magnus Karlsson (28 anni, 23 presenze nella passata stagione con la Spal in C) dopo il fischio d’inizio. Nella ripresa tanti cambi, nella formazione nerazzurra ma soprattutto spazio per i nuovi arrivi, tra loro Stephen Nenè, che ha messo a segno la rete del 2-2 dopo il pareggio e il momentaneo vantaggio degli ospiti. Infine, a fissare il risultato, i gol di De Leo e di Bonetti.

Renate Calcio l’allenatore Foschi Luciano a Piazzatorre 2025

«Un grazie speciale a Social Football Academy per la disponibilità, l’impegno e la passione dimostrata – ha commentato l’allenatore Luciano Foschi – I carichi di lavoro sono stati sicuramente pesanti: nella prima settimana di allenamenti abbiamo fatto cose giuste; altre sono da aggiustare come è normale che sia in questo periodo per cui sono soddisfatto del lavoro fatto e delle positive risposte da parte dei ragazzi. Dobbiamo andare avanti senza dimenticare che questo è un punto, seppur piccolo, della nostra ripartenza».

Calcio, Serie C: Renate ok nella prima amichevole, i nuovi arrivi

A Piazzatorre i dirigenti del Renate hanno perfezionato anche l’ingaggio del calciatore Stephen Nenè, attaccante classe 2006, che arriva in nerazzurro dopo l’esperienza nel settore giovanile del Monza dove, nella scorsa stagione, ha collezionato 35 presenze con la formazione Primavera, impreziosite da 5 gol e 5 assist. Nenè ha sottoscritto un contratto con scadenza 30 giugno 2027.

Inoltre è stato reinserito nella squadra Aristidi Kolaj. Già protagonista nella seconda metà della scorsa stagione con la maglia nerazzurra, Kolaj (classe 1999) si è legato al club presieduto da Luigi Spreafico fino a giugno 2027. Trequartista e seconda punta tecnica e di movimento, l’attaccante italo-albanese ha indossato in Serie C le maglie di Pro Patria, Pescara e Alessandria, squadra con cui ha disputato persino una stagione in Serie B.