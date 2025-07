Sta per tornare anche la Serie C: confermati i tre gironi da 20 squadre, venerdì 25 luglio sarà ufficializzata, tramite sorteggio, la composizione dei gironi mentre il 28 luglio – sui canali social della Serie C – verranno presentati i calendari: le sessanta squadre di Lega Pro conosceranno in tal modo il loro percorso stagionale. Inoltre il 26 luglio prenderà forma anche la Coppa Italia Serie C con il sorteggio degli abbinamenti, il cui inizio è previsto nel terzo weekend di agosto. Il nuovo programma della Serie C Sky Wifi- stagione 2025 – 2026, sta quindi per essere varato.

Calcio, Serie C: il Renate pronto a ricominciare, riparte dal quarto posto

Per quanto riguarda il Renate che affronta per la sedicesima volta consecutiva il campionato di Serie C, il presidente Luigi Spreafico, dopo aver riconfermato nello staff tecnico Luciano Foschi (allenatore), Oscar Magoni (direttore sportivo) e Massimo Crippa (direttore generale) ha preferito mantenere l’intelaiatura della squadra che nella passata stagione ha conquistato il quarto posto con 60 punti, di fatto ex-equo con l’Albinoleffe, mentre al primo posto nel girone A si è posizionato il Padova guidato dall’allenatore Matteo Angioletti (da tecnico ha iniziato a Seregno con la squadra azzurra in Serie D) che con 86 punti è stato promosso in Serie B.

Renate Calcio l’allenatore Foschi Luciano al suo arrivo luglio 2025

Calcio, Serie C: il Renate pronto a ricominciare, l’addio di Anghileri e chi sale in prima squadra

L’elenco dei calciatori non confermati dal Renate si apre con Marco Anghileri (classe 1991), difensore, che ha lasciato la società dopo dieci stagioni e dopo essere stato per diversi campionati, il capitano; quindi vede inseriti atleti con un numero limitato di presenza in prima squadra iniziando dal portiere Francesco Ombra, classe 2002, quindi dai centrocampisti Alessandro Eleuteri (1998), Nicholas Siega (1991), poi dall’attaccante Riccardo Bocalon (1989) e per finire con il difensore centrale Stefano Pellizzari (1997).

Calcio, Serie C: il Renate pronto a ricominciare, tre i tesserati

Tre i calciatori tesserati dalla società nerazzurra. Sono Gianluca Rossi, centrocampista centrale, nato nel 2005, reduce da due stagioni importanti nella Primavera del Genoa CFC (50 presenze, 7 gol e 2 assist) in prestito annuale fino al giugno 2026; quindi Riccardo Ori, altro centrocampista, classe 2004, reduce da un’ottima stagione in Serie D con la maglia del Gozzano – 36 presenze, 3 reti e 2 assist – che approda in nerazzurro con un contratto di un anno, con opzione per il secondo. Ori atleta duttile e affidabile, rappresenta un profilo giovane ma già maturo, pronto a mettersi alla prova nel professionismo. Il terzo ingaggio è quello di Óttar Magnús Karlsson, attaccante islandese classe 1997. Cresciuto nel settore giovanile del Víkingur Reykjavík e, successivamente passato all’Ajax, vanta un curriculum internazionale di assoluto rilievo: Molde, Trelleborg, Mjällby, Venezia, Siena, Oakland Roots, Virtus Francavilla, Vis Pesaro e Spal sono solo alcune delle squadre con cui ha calcato i campi di Islanda, Olanda, Norvegia, Svezia, Italia e Stati Uniti. Karlsson rappresenta un innesto di spessore nel reparto offensivo nerazzurro.

Calcio, Serie C: il Renate pronto a ricominciare, ritiro e prima amichevole a Piazzatorre

Nel roster della squadra che dal 16 al 26 luglio si allenerà a Piazzatorre, in provincia di Bergamo, (BG) sono stati aggregati quattro giovani della Primavera. Sono Leonardo Rossi (portiere – classe 2006), Diego Stagi (2008) e Michele Meloni (2007) difensori; Giorgio Pietropoli (2008) attaccante.

La prima partita amichevole è in programma il 20 luglio al Centro Sportivo di Piazzatorre con il Renate che affronterà il team Social Football Academy.