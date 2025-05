Calcio, Serie C: Renate al secondo turno dei playoff, Arzignano eliminato

Grazie all’identico risultato casalingo del campionato, il Renate è riuscito a superare il primo turno dei playoff superando l’Arzignano che ha cercato più volte di sbloccare il risultato senza impensierire più di tanto il portiere Nobile. Agli attaccanti dell’Arzignano è però mancato il guizzo finale per far breccia nella munita retroguardia nerazzurra. Solo al 91’ Boccia ha fallito una ghiotta opportunità e sul cross di Bernardi il suo colpo di testa è terminato a lato. Per contro il Renate ha sciupato due grosse opportunità: la prima con Anghileri che al 35’ ha calciato alto, sopra la traversa; la seconda al 65’ con Vassallo che appena entrato in area ha sparacchiato alla sinistra del portiere veneto.

Il risultato finale premia quindi il Renate che scenderà in campo mercoledì ancora allo stadio Mino Favini di Meda per il secondo turno dei play off: l’avversario e l’orario di inizio della partita verranno comunicati nella giornata di lunedì dalla Federcalcio.

Calcio, Serie C: il tabellino di Renate-Arzignano 0-0

RENATE (3-4-2-1) – Nobile 6; Spedalieri 6, Auriletto 6,5, Riviera 5,5 (dal 1’ s.t. Gardoni 5,5); Eleuteri 5,5, Vassallo 6 (dal 27’ s.t. Bocalon 6,5), Esposito 6 (dal 36’ s.t. Bonetti s.v.), Anghileri 6 (dal 36’ s.t. Mastromonaco s.v.); Delcarro 7, Calì 6; Kolaj 6 (dal 11’ s.t. De Leo 6). A disposizione Bartoccioni, Ombra, Marchetti, Siega, Satriano, Ghezzi, Plescia, Mazzaroppi, Zi). All. Foschi 6

ARZIGNANO (3-5-2) – Boseggia 6; Rossoni 6, Milillo 5,5 (dal 40’ s.t. Fofana s.v.), Shiba 6; Cariolato 5,5 (dal 43’ s.t. Boccia s.v.), Barba 5,5 (dal 31’ s.t. Lunghi s.v.), Bordo 6, Benedetti 5,5 (dal 40’ s.t. Jallow s.v.), Bernardi 6; Minesso 5,5, Mattioli 6 (dal 44’ s.t. Menabò s.v.). A disposizione Manfrin, Zanella, De Zen, Di Virgilio, Brevi, Toniolo, Campesan, Verduci. All. Bianchini 6

ARBITRO Burlando di Genova 6

NOTE paganti 350, incasso non comunicato. Ammoniti Riviera, Spedalieri, Milillo, Vassallo, Benedetti. Angoli 0-7