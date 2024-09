Calcio, il Monza in trasferta a Napoli: Nesta costretto a fare di necessità virtù dagli infortuni

Come ha ricordato Sandro Nesta subito dopo la vittoria con il Brescia, la prima dal suo arrivo sulla panchina biancorossa, un successo che mancava in tutte le competizioni dal 16 marzo, finalmente il Monza ha spezzato la maledizione e ora può tornare a concentrarsi sulla lotta salvezza in campionato. Il cammino riparte da Napoli, contro gli azzurri che sono decisamente in corsa per lo scudetto dopo le ultime prove positive. Con tre punti in cinque giornate, e certamente il calendario non ha aiutato i brianzoli, è il momento di una scossa anche in serie A.

Calcio: il tecnico biancorosso recupera il solo Birindelli

Uno degli obiettivi della settimana di Nesta, oltre al passaggio del turno in Coppa Italia, era provare a recuperare qualcuno degli indisponibili, ma l’unico tornato effettivamente in gruppo in vista della trasferta in Campania è Birindelli, che dunque potrà essere utilizzato dal tecnico, magari per la panchina. Per il resto, passi in avanti di Ciurria, dopo l’operazione di pulizia del ginocchio; non ancora per ritrovare il campo in gare ufficiali, ma cresce l’ottimismo e potrebbe presto diventare una risorsa per le fasce. L’infortunio di Sensi invece sarà più lungo del previsto, uno stiramento da trattare con il massimo riguardo per riaverlo entro un paio di mesi. Stesso discorso per Petagna, non una semplice influenza e ci vorrà qualche giorno in più per recuperarlo. Mota Carvalho ha saltato la partita di coppa per un affaticamento e così le rotazioni diminuiscono ulteriormente, vista anche l’attuale indisponibilità di Vignato. Fuori anche Gagliardini, oltre al lungo degente Cragno.

Calcio: tra i pali Turati riprenderà il suo posto

L’undici che scenderà in campo al Maradona San Paolo non sarà tanto dissimile da quello visto nelle ultime uscite di campionato. Turati riprende posto in porta, Izzo, Pablo Marì e Carboni nel terzetto di difesa. Sulle fasce i favoriti sono Pedro Pereira e Kyriakopoulos. Per la mediana crescono le quotazioni di Bianco dall’inizio, per far coppia con Bondo. Mentre il capitano Pessina potrebbe essere avanzato in trequarti al fianco di Maldini, per infoltire il centrocampo e provare a reggere soprattutto l’urto di Zambo Anguissa e McTominay, che Conte sembra voler utilizzare dall’inizio. Rimane solo il riferimento offensivo e sarà Djuric, risparmiato giovedì con il Brescia e reduce dalla rete messa a segno con il Bologna. Quella di domenica 29 settembre sarà una sfida sulla carta impossibile, ma ad oggi il Monza ha dimostrato di trovarsi addirittura meglio con le grandi (pareggi con Fiorentina e Inter) e il Napoli lo è decisamente.