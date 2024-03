Calcio, il bando per il nuovo Seregno verso la conclusione del primo step: Lin unico candidato?

Conto alla rovescia per gli appassionati di calcio che vivono a Seregno, che dovranno aspettare ancora poco più di quindici giorni, fino a lunedì 8 aprile, per conoscere l’esito del primo step del bando promosso dal Comune di Seregno, per assegnare la gestione dello stadio Ferruccio e del centro sportivo Seregnello e, soprattutto, il titolo sportivo della nuova società, che a partire dalla prossima stagione agonistica rappresenterà la città sui campi della Promozione. Al momento, sul tavolo sembra esserci il nome di un solo aspirante candidato, il tycoon cinese Alex Lin, da un quarantennio residente in Italia, presidente di Skyland Group, solar energy partner dell’Inter fino al 2026, e Ceo di China Telecom, che dopo il suo mancato ingresso nella compagine azionaria del Como Women, sodalizio che milita nella serie A femminile e disputa le sue gare interne proprio allo stadio Ferruccio, ha dirottato le sue attenzioni sul settore maschile. Lin, affiancato da alcuni esponenti dell’imprenditoria locale, ha avanzato ufficialmente in settimana la domanda per effettuare un sopralluogo nei due impianti sotto la lente d’ingrandimento, come prevede il capitolato del bando, prima che l’istanza di partecipazione venga protocollata.

Calcio: Alberto Colombo sarà il direttore sportivo?

Nell’attesa della comunicazione della data dell’appuntamento, Lin non è comunque rimasto con le mani in mano. A tanti domenica 17 marzo non è sfuggita la presenza sulle tribune dello stadio Ferruccio, in occasione della gara tra Como Women e Napoli Femminile, di Giuliano Melosi, tecnico originario di Saronno, in passato centrocampista del Seregno, prima di vestire tra le altre le maglie di Chievo, Vicenza, Pescara e Salernitana, indicato da radiomercato come l’allenatore su cui il magnate asiatico intende puntare, se il bando si concludesse positivamente per lui. Melosi, in questo caso, potrebbe lavorare con Alberto Colombo nelle vesti di direttore sportivo. L’esperto dirigente, oggi in forza al Luciano Manara, società di Barzanò che è protagonista sui campi della Promozione e che, grazie anche all’apporto dell’ex seregnese Gabriele Cavalli, è appena approdata alla finale regionale della Coppa Italia, in cui contenderà il trofeo al Casalpusterlengo, vanta un percorso sportivo molto articolato, caratterizzato da numerosi campionati vinti tra prime squadre e settori giovanili, l’ultimo in Prima categoria lo scorso anno con il Lesmo. Restano comunque valide anche altre piste, come quella che porta a Mauro Borghetti, ma prima occorrerà aspettare che si chiuda lo step iniziale del bando.