Calcio, gli Under 10 del Monza vincono la “Ghost Cup” a Seregno, davanti all’idolo Colpani

Monza protagonista nella prima edizione della “Ghost Cup”, che mercoledì 1 novembre, al centro sportivo Seregnello di via Platone a Seregno, ha consentito di presentarsi all’Fbc Seregno, neonato sodalizio che ha evitato la diaspora del settore giovanile locale, dopo gli arcinoti problemi che hanno portato alla mancata iscrizione alla stagione agonistica in svolgimento del 1913 Seregno, ormai classificato come inattivo. A salire sul gradino più alto del podio della competizione, riservata a squadre appartenenti alla categoria Under 10, sono state infatti proprio le promesse biancorosse, che al momento della premiazione sono state abbracciate da Andrea Colpani, centrocampista ed uomo simbolo in serie A del Monza, chiamato a fare da padrino.

Da sinistra, Antonio Santorelli, Andrea Colpani e Claudio Pozzi

«Ringrazio le società che hanno accettato il nostro invito -ha spiegato Claudio Pozzi, presidente dell’Fbc Seregno, che ha fondato con l’amico Antonio Santorelli-. Per noi è stato un onore partire con questa manifestazione e speriamo in futuro di proporne altre di questo livello». Riconoscenza si è letta invece nelle parole di Paolo Cazzaniga, assessore allo sport, che ha rappresentato nella circostanza l’amministrazione comunale: «Anche per la città è un onore avere qui queste squadre. Il mio grazie va all’Fbc Seregno, che ha fatto continuare la lunga esperienza di Seregno nei campionati federali. Ai giovani giocatori ricordo che l’importante per loro è divertirsi e far divertire i propri genitori». Di suo, Colpani, apparso quasi intimidito dall’affetto riservatogli dagli atleti protagonisti dell’appuntamento e dagli spettatori presenti in tribuna, ha sottolineato che «è un piacere tornare su un campo come questo, che richiama quelli su cui anch’io ho cominciato la mia esperienza di calciatore».

“Ghost Cup”: Inter al secondo posto, davanti all’Atalanta

Un momento del confronto tra Seregno e Lecco

L’articolazione del torneo prevedeva la disputa di un girone all’italiana, per consentire a tutte le partecipanti di affrontarsi. Il Monza ha preceduto nella classifica conclusiva, nell’ordine, l’Inter, l’Atalanta, l’Fbc Seregno padrone di casa, il Renate, il Lecco, la Pro Patria e la Pro Sesto. Nel complesso, tutte le gare sono parse di buon livello, con i monzesi che, fin da subito, hanno evidenziato quella qualità tecnica che ha permesso loro di imporsi meritatamente. Ora l’Fbc Seregno, che vanta un totale di centoventi giovani tesserati, una cifra non da sottovalutare, se si considerano le difficoltà affrontate per l’avvio dell’attività, si reimmergerà nella quotidianità di sempre. Un altro torneo potrebbe essere calendarizzato venerdì 8 dicembre, solennità dell’Immacolata.