Successo dell’AlbinoLeffe nella prima edizione della Winter Cup, manifestazione giovanile riservata alle categorie Under 12 (Esordienti 2013) o Under 11 professionisti, promossa dal Seregno Fbc e conclusasi domenica 26 gennaio al centro sportivo Seregnello di via Platone a Seregno. I bergamaschi hanno sconfitto nell’atto decisivo del torneo i pari età dell’Alcione Milano, imponendosi 1-0. Determinanti sono stati due calci di rigore, il primo trasformato dagli orobici, il secondo fallito dai milanesi, quando ormai il fischio finale era imminente.

Winter Cup: prestigioso terzo posto per il Seregno Fbc

Il Seregno Fbc, terzo classificato, al momento della premiazione

Sul terzo gradino del podio è salito il Seregno Fbc padrone di casa, che in una sfida dal sapore antico ha piegato 1-0 il Lecco, costretto ad accontentarsi del quarto posto. Quinta è invece terminata la Varesina, che ha sopravanzato l’Enotria Milano.

Winter Cup: Enotria Milano e Varesina avevano vinto i gironi eliminatori

La fase finale era stata preceduta, nelle due domeniche precedenti, dalla disputa di due gironi eliminatori, che erano stati vinti rispettivamente dall’Enotria Milano e dalla Varesina, che così si erano conquistate la qualificazione. Nel mese di dicembre, si era svolto inoltre un primo torneo, con in campo gli Under 13 (Esordienti 2012) e gli Under 12 professionisti.