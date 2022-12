Calcio femminile: il Real Meda travolge Fiammamonza 6-0

Il derby tutto brianzolo del secondo turno di Coppa Italia di serie C femminile del girone A, ha visto il Real Meda prevalere con tennistico punteggio su Fiammamonza. Un 6-0 che non ha lasciato scampo alle portacolori della Corona Ferrea, che dopo la gara di campionato hanno patito la seconda sconfitta contro le “black panthers” con lo stesso punteggio.

Real Meda-Fiammamonza: chi ha segnato

Al “Città di Meda” le locali sono partite col piede sull’acceleratore tanto da andare al riposo sul 5-0 con reti di Antoniazzi 9’ e 31’, Sironi 17’, Campisi 34’, Coda 45’, e nella ripresa con Contini al 17’. Nella prima frazione di gioco il Real Meda è stato padrone assoluto del campo sovrastando le avversarie su tutto. Le biancorosse hanno infatti faticato a contenere l’impeto e la buona organizzazione delle padroni di casa. Nella ripresa frastornate dal pesante passivo le monzesi non si sono scoraggiate e hanno mostrato qualcosa in più, ma sono parse ancora lontane da un gioco accettabile e in grado di pungere, tanto che il portiere Ripamonti è stata inoperosa. Il Real Meda ha avuto ancora molto più campo manovrando molto bene e costringere per buona parte dei secondi 45 minuiti le biancorosse nella loro metà campo.

Real Meda-Fiammamonza: le parole di Zagaria

Al termine della partita, l’allenatore del Fiammamonza, Agostino Zagaria ha dichiarato: “Nel primo tempo le mie ragazze è come se non fossero mai entrate in campo, erano assenti e incapaci di qualsiasi contrasto. Le assenze di giocatrici esperte sta pesando, spero che per il girone di ritorno, possano essere di nuovo a disposizione e che i loro guai fisici siano stati superati. La società si sta muovendo per mettere a disposizione giocatrici di esperienza e in grado di aiutarci a risollevare le sorti. In queste settimane di pausa lavoreremo molto per correggere i tanti errori”.

Sull’altro fronte Nicola Turano ha spiegato che “le ragazze hanno mostrato dei buoni progressi e sono riuscite ad offrire anche un buon gioco. Il test di coppa Italia con Fiammamonza è stato utile perché abbiamo provato nuovi schemi, vista la momentanea assenza dell’attaccante statunitense Ezster Toth. In questa fase di sosta del campionato continueremo la nostra preparazione per essere pronti a disputare un girone di ritorno che dovrà permetterci di consolidare e migliorare la posizione di classifica”.

Le due compagini brianzole del monzese torneranno in campo l’8 gennaio per la terza partita della prima fase di Coppa Italia. Il Real Meda incontrerà l’Orobica Bergamo che ha perso contro il forte Lumezzane, mentre Fiamma Monza se la vedrà proprio con il Lumezzane.