Calcio, ecco la composizione dei gironi del campionato di Eccellenza

Diramate dal comitato regionale Lombardia della Federcalcio le composizioni dei tre gironi del campionato regionale di Eccellenza per la stagione 2022-2023, ciascuno da diciotto squadre. Il torneo avrà inizio il 4 settembre. Questo il dettaglio: girone A, Accademia Pavese San Genesio, Ardor Lazzate, Vogherese, Club Milano, Calvairate, Castello Città di Cantù, Gavirate, Magenta, Muggiò, Oltrepò, Pavia 1911, Pontelambrese, Sestese, Solbiatese, Verbano, Vergiatese, Virtus Binasco e Vis Nova Giussano; girone B, AlbinoGandino, Altabrianza, Brianza Olginatese, Cisanese, Club Milanese, Forza e Costanza, Vertovese, Lemine Almenno, Leon Vimercate, Luciano Manara, Mapello, Pradalunghese, Scanzorosciate, Trevigliese, Tritium, Calcio San Pellegrino, Valcalepio e Zingonia Verdellino; girone C, Atletico Castegnato, Bedizzolese, Caravaggio, Carpenedolo, Castiglione, Cazzagobornato, Ciliverghe Mazzano, Darfo Boario, Luisiana, Offanenghese, Ospitaletto, Prevalle, Codogno, Rezzato, Rovato, Soncinese, Soresinese e Vobarno.

Eccellenza: cinquantaquattro le società al via



Al campionato di Eccellenza partecipano cinquantaquattro società, come specificato quelle con sede in Lombardia e retrocesse dal campionato nazionale di serie D al termine della passata stagione sportiva, le società che hanno acquisito tale diritto con la classifica nel campionato di Eccellenza 2021-2022 e quelle promosse dal campionato di Promozione al termine stagione 2021-2022.

Eccellenza: in campo chi ha almeno 15 anni



Alle gare del campionato di Eccellenza ed alle altre dell’attività ufficiale organizzata dalla Lega nazionale dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione 2022-2023, che abbiano compiuto anagraficamente il quindicesimo anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 34, comma 3, delle norme organizzative interne federali. Il consiglio direttivo ha stabilito che nelle singole gare dell’attività ufficiale 2022/2023, le società partecipanti al campionato di Eccellenza hanno l’obbligo di impiegare, sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti, almeno due calciatori in relazione alle seguenti fasce di età: uno nato dall’1 gennaio 2003 in poi, uno nato dall’1 gennaio 2004 in poi.