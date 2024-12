Calcio, Eccellenza: vince solo la Leon Vimercate, turno così così per le brianzole

Ancora un turno di campionato da archiviare al più presto per le squadra brianzole dell’Eccellenza: da Vimercate arriva l’unica vittoria dalla Leon. In pratica, nel Girone A l’Ardor Lazzate ha pareggiato (1-1) con il Cinisello; pari anche per il Meda (0-0) sul campo della Vergiatese mentre il Base 96 Seveso è stato sconfitto (1-0) dalla Solbiatese che si è confermata al primo posto. Le inseguitrici, comunque, hanno risposto colpo su colpo: vittoria a Casteggio del Mariano Calcio (2-0) grazie ai goal di Brighenti (centravanti cresciuto nella settore giovanile del Seregno) e di Della Torre; grande prova di forza della Caronnese che si è imposta sulla Rhodense nello scontro diretto per la zona play off.

Nel Girone B il Mapello ha superato con un tris l’Arcellasco Città di Erba e si è laureato campione d’inverno, mantenendo i sette punti di vantaggio sul secondo posto occupato dalla Leon che ha sconfitto (4-2) il Lemine Almenno. Dietro la Fucina Muggiò ha perso (1-2) con la Tritium Calcio mentre è proseguito il periodo difficile della Casati Arcore che è stata regolata (4-1) dal Tribiano.

Calcio, Eccellenza: finale di Coppa Italia al Ferruccio di Seregno

Uno spazio lo ha ritagliato proprio in questi giorni anche la Coppa Italia in quanto la finale di Eccellenza si giocherà, come un anno fa, allo Stadio Ferruccio di Seregno. I nerazzurri della Solbiatese avranno di fonte nel pomeriggio di domenica 5 gennaio il Rovato Vertovese e cercheranno di bissare lo straordinario successo della passata stagione contro il Ciliverghe.

Calcio, Eccellenza Girone A: Meda

È terminato a reti bianche il match di metà classifica che ha visto fronteggiarsi Vergiatese e Meda. I padrone di casa hanno cercato con insistenza di dominare il gioco ma il Meda, dall’altra parte, si è affidato alla eccellente prestazione della difesa per arginare ogni iniziativa della squadra diretta da mister Rovenna. Anzi è stato proprio il Meda a sfiorare il vantaggio nel primo tempo su un tocco maldestro di un difensore del Vergiate netraulizzato, con un portentoso intervento, del portiere Demalija. Anche il secondo tempo ha riproposto lo stesso copione ma la difesa del Meda, ben schierata da mister Cairoli, non si è fatta sorprendere.

Calcio, Eccellenza Girone A: Lentatese

Disco rosso della Lentatese sconfitta (2-0) allo stadio Pietro Fortunati dal Pavia che, con questo successo, ha raggiunto l’undicesimo risultato utile consecutivo. Il match si è sbloccato al 17’ nel primo tempo grazie a una splendida punizione dello svizzero Nucera che ha trafitto il portiere Barlocco. Nella ripresa il Pavia (che schiera tra i pali il portiere Cincilla ex del Renate) ha intensificato la pressione e, dopo varie occasioni, ha raddoppiato il vantaggio: al nono minuto cn Perna, sugli sviluppi di una punizione. La Lentatese di mister Fossati ha alzato a sua volta il ritmo provare a riaprire la gara con tentativi acrobatici di Diaferio e di Siano, Nel finale il portiere Barlocco si è superato con una parata spettacolare su colpo di testa di Fognini.

Calcio, Eccellenza Girone A: Ardor Lazzate

L’Ardor Lazzate ha concluso con un pareggio (1-1) il match con il Cinisello. Dopo un primo tempo in cui le squadre hanno cercato di mantenere inviolate le proprie porte, nella ripresa il ritmo è cambiato al quarto d’ora di gioco Zefi ha sbloccato il risultato. Il Cinisello però non si è perso d’animo e ha iniziato a spingere con decisione alla ricerca del pareggio. La pressione degli ospiti è stata premiata e, soli tre minuti dal fischio finale, Caccianiga ha trovato il varco per segnare il goal. Con questo pareggio, pur imprevisto, l’Ardor Lazzate ha centrato il settimo risultato utile consecutivo.

Calcio, Eccellenza Girone A: Base 96 Seveso

A Solbiate Arno la capolista ha prevalso per 1–0 sul Base 96 Seveso con un tocco sotto misura di Torraca, su assist di Scapinello, attorno alla mezz’ora di gioco del primo tempo. Nel più classico dei testa-coda, i padroni di casa hanno poi sofferto le iniziative del Base 96 che da fanalino di coda ha disputato una signora gara sul campo della Solbiatese e per poco, nel combattuto finale, non è riuscito a conquistare il meritato pareggio. La Solbiate alla fine ha vinto grazie alle giocate dei singoli e ad un’eccellente fase difensiva. La Solbiatese pur soffrendo ha portata a casa i tre punti e si è rilanciata dopo il ko di Mariano Comense. Invece, ottima prestazione da parte del Base 96, ma ancora niente punti. “A Solbiate siamo andati bene e meritavamo di fare punti. – ha dichiarato Paolo Cruccitti allenatore Base 96 – Abbiamo sofferto un po’ nella seconda fase del primo tempo, ma per il resto ce la siamo giocata e nel secondo tempo siamo stati bravi a creare più di loro. Purtroppo, continuano a non arrivare punti, ma queste belle prestazioni ci danno una spinta ulteriore per il girone di ritorno. Al momento a noi manca solo il finalizzare ciò che si crea e un paio di elementi per completare la rosa, dato che ultimamente abbiamo perso un po’ di giocatori, specialmente nel ruolo di terzini, dove abbiamo ragazzi adattati, ma colmeremo queste lacune con il mercato”.

Calcio, Eccellenza Girone A: classifica e prossimo turno

Classifica – Solbiatese 39 punti; Mariano Calcio 36; Pavia, Caronnese 35; Ardor Lazzate 32; Rhodense 31; FBC Saronno 28; Meda 21; Vergiatese 20; Cinisello 18; Casteggio, Lentatese, Sedriano 16; Sestese, Ispra 15; Legnano 11; Robbio Libertas 8; Base 96 Seveso 6 punti.

Prossimo turno. Domenica 22 dicembre. Ore 14,30: Lentatese – Sestese; Base 96 Seveso – Casteggio; Meda – Ardor Lazzate.

Calcio, Eccellenza Girone B: Casati Arcore

Nel penultimo turno del girone di andata, il Tribiano supera per 4-1 il fanalino di coda Casati Arcore e si prende la terza piazza della graduatoria a 27 punti. La Casati Arcore, alla 12ma sconfitta, rimane in fondo alla classifica. Al Comunale di Tribiano il risultato non è mai stato in discussione: dopo dieci minuti a sbloccarlo è stato Fondrini con un colpo di testa, sugli sviluppi di un calcio d’angolo (per il capitano della squadra biancoazzurra è la sesta in campionato). Il raddoppio invece è opera di Augello con un’azione personale in avvio di ripresa e che porta a quota quattro i goal messi a segno in questa stagione. Altri due attaccanti della formazione guidata da mister Marco Sesto hanno poi inserito il proprio nome nel tabellino. Sono Paparella che al 64’ ha firmato il 3-0 in contropiede e Coita, che dopo la rete del terzino Bassani al 73’, è riuscito a depositare il pallone in rete su invito di Paparella.

Calcio, Eccellenza Girone B: Fucina Muggiò

Smentendo i pronostici la Tritium allo stadio Superga di Muggiò ha superato la Fucina portando a casa tre punti importanti, dopo azioni da manuale, grazie ai goal firmati da Selmi al 15’ e da Invernizzi al 24’. Nel secondo tempo la Fucina, pur rimanendo in campo in dieci uomini, è riuscita a riaprire il la partita ma non a conquistare il pareggio.

Calcio, Eccellenza Girone B: Leon Vimercate

Alla Leon Arena la squadra di mister Joelson ha strapazzato il malcapitato Lemine Almenno e, con una partenza a razzo, dopo quattro minuti ha sboccato il risultato con il goal di El Kadiri, bravo a inserirsi nella difesa bergamasca su azione da calcio d’angolo. Al 15’ raddoppio la Leon: perfetta punizione di Pelle che sigla il 2-0. Al 30’ Cape accorcia su rigore, ma nella ripresa la Leon la chiude con Pelle e Vassallo che festeggia il decimo centro in questa stagione. Serve a poco la rete di Teo Rota nel finale del match.

Calcio, Eccellenza Girone B: classifica e prossimo turno

Classifica. Mapello 36 punti; Leon Vimercate 29; Tribiano 27; Club Milanese 26; Acc.Calvairate, Cisanese 25; Fucina Muggiò, Real Codogno, Ponte San Pietro 24; Lemine Almenno, Tritium 22; Arcellasco Città di Erba 21; Trevigliese 19; AltaBrianza Tavernerio 18; Colognese 17; Luciano Manara 15; Olginatese 10; Casati Arcore 8 punti.

Prossimo turno – Sabato 21 dicembre ore 15,30: Lemine Almenno – Fucina Muggiò. Domenica 22 dicembre ore 14,30: Arcellasco – Leon Vimercate; Casati Arcore Olginatese.