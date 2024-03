Calcio, Eccellenza sotto la pioggia: Meda e Seveso rinviate, poi solo risultati utili

Ancora un turno di campionato condizionato dalle abbondanti piogge: sei partite infatti sono state rinviate, cinque addirittura nel Girone A, ma a Broni si è giocato il big match tra Oltrepò e Magenta, vinto dai padroni di casa con un gol di Florencianes a cinque minuti dal novantesimo. Vittorie preziose in chiave playoff per Solbiatese e Ardor Lazzate. Rinviate le gare di Meda e Base 96 Seveso.

Nel Girone B la Leon Vimercate con la netta vittoria (4-1) a Olginate è rimasta in scia alla capolista Mapello e soprattutto ha rosicchiato due punti al Nuovo Sondrio bloccato dall’Alta Brianza Tavernerio, squadra allenata da Andrea Ardito già apprezzato tecnico del Seregno. Colpo del Muggiò che ha battuto 2-0 la Trevigliese, mentre il Vis Nova Giussano ha conquistato un punto importante nella trasferta sul campo dell’Offanenghese (1-1).

Calcio, Eccellenza Girone A: Ardor Lazzate per i playoff

Significativa affermazione in ottica playoff per l'Ardor che al Brera di Lazzate batte il Club Milanese e raggiunge il Cavairate sconfitto a Solbiate Arno. A sboccare il risultato, dopo tre minuti dal fischio d'inizio, ci ha pensato l'attaccante Giangaspero che al 40' ha concesso il bis su assist di Rondina. Il tempo di festeggiare il suo 15 goal stagionale e l'attaccante-goleador si fa apprezzare anche per i suoi suggerimenti appoggiando il pallone a Malvestio bravo a sua volta a battere il portiere Todesco ed a mettere al sicuro il risultato. Nella ripresa il Club Milanese ha cercato, più volte, di riaprire il match ma le sue iniziative sono state ben contenute dal reparto difensivo dell'Ardor e soltanto nel primo minuto di recupero ha trovato gol con Leotta che ha sfruttato un passaggio di Checchi.

Calcio, Eccellenza: la classifica del Girone A

La Classifica: Oltrepò 56 punti; Magenta* 53; Pavia* 48; Solbiatese* 46; Ardor Lazzate*, Calvairate 45; FC Milanese 44; Casteggio* 41; Base 96 Seveso* 40; Caronnese*, FBC Saronno 40; Castanese* 29; Sestese*** 28; Vergiatese* 27; Accademia Pavese** 21; Meda* 20; Verbano** 18; Accademia Vittuone** 5 punti.

*partite in meno

Calcio, Eccellenza Girone B: colpo Leon Vimercate

Il Leon Vimercate ha tenuto botta alla capolista Mapello che ha vinto il match con San Pellegrino e nella trasferta a Olginate ha conquistato la 16esima vittoria stagionale rifilando quattro reti alla Brianza Olginatese in corsa per la salvezza. La squadra di mister Joelson ha messo subito in discesa il suo percorso grazie alle reti di Schingo (al secondo minuto di gioco) e Ferrè (13’). Una superiorità certificata al 25’ con la terza rete firmata da Comelli. A quel punto con il risultato in ghiaccio la Leon ha abbassato i ritmi e gestito bene il match lasciando spesso il possesso palla ad una Brianza Olginatese povera di idee. A riaccendere le speranza dei bianconeri ci ha pensato Ripamonti poco prima della mezz’ora della ripresa. Il goal è stato però un fuoco fatuo la immediata reazione del che ha chiuso definitivamente i giochi con il quarto goal messo a segno da Bonseri.

Calcio, Eccellenza Girone B: punto prezioso per Vis Nova Giussano

Il Vis Nova Giussano è tornato imbattuto da Offanengo dove, come previsto, i padroni di casa hanno fatto la partita arrivando più volte a concludere verso la porta presidiata dall’attento Foresti bravo nel bloccare tutte le iniziative degli avversari. Per la squadra di mister Avella a rompere l’assedio ci ha provato Trezza, attorno alla mezz’ora, ma Miori ha deviato sopra la traversa l’insidiosa conclusione. Il vantaggio dell’Offanenghese è arrivato quasi alla fine del primo tempo con Zanotti che, anche nella fase iniziale secondo tempo, ha cercato di mettere al sicuro il risultato. Il Vis Nova però ha tenuto botta con lucidità e al 32’ con un perentorio colpo di testi di Lozza ha trovato un pareggio utile per alimentare le speranze di salvezza.

Calcio, Eccellenza Girone B: Muggiò ok

Prestigiosa vittoria del Muggiò che ha sconfitto l’ambiziosa Trevigliese riprendendo la sua marcia verso la conquista di un importante piazzamento, anche per metabolizzare quella serie infinita di risultati negativi che hanno inciso pr alcuni mesi sul rendimento della squadra. L’arrivo in panchina del giovane Davide Draisci è servito per rivitalizzare un ambiente demoralizzato ed a rilanciare, anche sul piano morale, diversi calciatori. Nel match con la Trevigliese di mister William Sala sono bastati sei minuti per sbloccare il risultato: su calcio d’angolo, Cattaneo appostato sul primo palo, di testa anticipa tutti e batte il portiere Cortinovis. La reazione degli ospiti è immediata ma ben contenuta. Nella ripresa il tecnico del Muggiò costretto a sostituire l’autore del gol, per una botta alla testa, con Vergani ridisegna la formazione e per la Trevigliese è veramente difficile trovare spazi. Il Muggiò d’altra parte si fa apprezzare anche sul piano offensivo e la conferma arriva al 25’ con Duguet che, raccolto un passaggio in profondità, con una perfetta esecuzione spedisce il pallone all’incrocio dei pali.

Calcio, Eccellenza: la classifica del Girone B

La classifica: Mapello 56 punti; Nuova Sondrio 54; Leon Vimercate 53; Alta Brianza Tavernerio*, Trevigliese 49; Offanenghese 42 Cisanese* 38; Tribiano 36; Muggiò*, Soncinese 33; Lemine Almenno*, Arcellasco Città di Erba 29; Soresinese**, San Pellegrino 27; Calolziocorte* 26; Brianza Olginatese, Castelleone* 23; Vis Nova Giussano 21 punti.

* partite in meno

Calcio, Eccellenza: il prossimo turno

Prossimo turno di campionato: Girone A, domenica 17 marzo 2024, ore 14.30: Meda – Solbiatese; Vittuone – Ardor Lazzate; Castane se – Base 96 Seveso. Girone B, domenica 17 marzo, ore 14.30: Muggiò – San Pellegrino; Leon Vimercate – Castelleone; Vis Nova Giussano – Lemine Almenno.