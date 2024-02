Calcio, Eccellenza: sorridono Meda e Ardor con due pareggi

Altro turno di campionato di Eccellenza da dimenticare per le squadre brianzole: soltanto due squadre hanno pareggiato, tutte le altre sono state sconfitte.

Nel girone A ‘Ardor Lazzate ha pareggiato 1-1 con la Castanese e il Meda non è andato oltre lo 0-0 con l’Accademia Calcio Vittuone; il Base 96 Seveso ha perso 0-1 con l’Asd Calvairate.

Nel Girone B, la Leon Vimercate ha perso con un netto tre a zero lo scontro diretto con la Nuova Sondrio. Brutto ko anche per il Muggiò che è caduto 1-5 con il Castelleone mentre il Vis Nova Giussano si è arreso (0-2) all’AltaBrianza Tavernerio scivolando all’ultimo posto in classifica.

Calcio, Eccellenza Girone A: Ardor Lazzate

Il match tra Ardor Lazzate e Castanese ha esaurito nel primo tempo gli episodi più rilevanti al sesto minuto di gioco è l’Ardor a sbloccare il risultato con Pelle, sbaglia il raddoppio al 29’ con Andrea Moretti che centra il palo. Passano una decina di minuti e la Castanese pareggia con l’attaccante Juan Moretti, su calcio d’angolo di Stiso. Nella ripresa entrambe le squadre hanno cercato il guizzo vincente ma senza la necessaria lucidità.

Calcio, Eccellenza Girone A: Meda

Pareggia anche il Meda bloccato al “Città di Meda – Mino Favini” dal Vittuone. «È stata una partita strana nella quale abbiamo mancato anche diverse opportunità per portare a casa i tre punti, persino a pochi passi dal bersaglio – spiega il presidente Gigi Caroli – Abbiamo costruito anche pregevoli manovre, spinto il piede sull’acceleratore grazie anche alla generosità di Cesare Ambrosini, giocatore generoso che lo scorso anno è stato protagonista, con la maglia della Folgore Caratese, in Serie D. Comunque non tutto è stato vano: abbiamo intascato un punto che ci permette di muovere la classifica e di trarre le necessarie decisioni per evitare altri passi falsi. In ogni caso va anche detto della orgogliosa prestazione del Vittuone che nella due partite con il Meda ha incassato quattro punti».

Calcio, Eccellenza Girone A: Base Seveso

Imprevista frenata del Base Seveso: la squadra di mister Marco Varaldi ha subito la settima sconfitta per mano dell’Asd Calvairate. A determinare il risultato è stato il bomber Seydou Sow (classe 1993) che al 46’ ha messo a segno la sua 14ma rete in questa stagione.

Calcio, Eccellenza Girone A: la classifica

Classifica: Pavia 46 punti; Magenta 44; Oltrepò 43; Solbiatese 40; FC Milanese 39; Calvairate 38; Ardor Lazzate, Caronnese 36: FBC Saronno 35; Casteggio 34; Base 96 Seveso 33; Castanese 24; Sestese 22; Accademia Pavese 20; Meda 19; Vergiatese 17; Verbano 15; Accademia Vittuone 5 punti.

Calcio, Eccellenza Girone B: Leon Vimercate

Il big match, valido per la quinta giornata di ritorno, è stato vinto dalla Nuova Sondrio. In Valtellina, dopo un primo tempo chiuso a reti inviolate tutte le emozioni si sono concentrate nella seconda frazione di gioco: la prima al 12’ quando l’arbitro ha espulso Damiano Marras, centrocampista del Sondrio per un fallo. Questo provvedimento disciplinare ha però spento il Leon e galvanizzato il Sondrio che sfruttando clamorose indecisioni del squadra di mister Joelson, ha fatto propria la partita. Al 20’ Busto infatti sblocca la partita sfruttando un’indecisione del portiere Aiolfi. Passano dieci minuti il Sondrio raddoppia: Galimberti, solo nella trequarti, con un intervento maldestro concede un calcio d’angolo ai valtellinesi e sul tiro dalla bandierina Boschetti, indisturbato a centro area, indirizza il pallone in rete. Al 35’ secondo errore di Aiolfi che su retropassaggio di Basilico con il suo rinvio centra Martinez: scaturisce un rimpallo che manda la palla in rete per il definitivo tre a zero.

Calcio, Eccellenza Girone B: Muggiò

Brutto ko del Muggiò che allo stadio “Superga” deve incassare la decima sconfitta della stagione ad opera del combattivo Castellone (fanalino di coda!) che addirittura conquista la terza vittoria con i goal di Berishaku, Bonfanti, Rebucci con una strabiliante doppietta di Bruni,

Calcio, Eccellenza Girone B: Vis Nova Giussano

Il Vis Nova Giussano scivola sempre più in basso e incassa addirittura al 15esima sconfitta. La resistenza della squadra allenata da Marco Bertoni nel confronto con l’Alta Brianza di mister Ardito (sostituito in panchina da Nodari a seguito di una squalifica) è durata solo un tempo. Poi, nei primi minuti del secondo tempo, i biancoblu comaschi si sono scatenati con Citterio e Maccario per inanellare il settimo risultato utile consecutivo ma soprattutto agganciando il Leon al terzo posto in classifica.

Calcio, Eccellenza Girone B: la classifica

Classifica: Mapello 48 punti; Nuova Sondrio 44; Leon Vimercate, Alta Brianza Tavernerio 41; Trevigliese 40; Offanenghese 35; Tribiano 32; Cisanese 30; Soncinese, Soresinese, Lemine Almenno 26; Muggiò, Arcellasco Città di Erba 24; San Pellegrino 23; Brianza Olginatese 22; Calolziocorte 20; Vis Nova Giussano, Castelleone 17 punti.

Calcio, Eccellenza: il prossimo turno

Prossimo turno di campionato: Girone A, domenica 18 febbraio 2024, ore 14.30: Calvairate – Meda; Accademia Pavese San Genesio – Base 96 Seveso; Verbano – Ardor Lazzate.

Girone B, sabato 17 febbraio 2024, ore 14.30: Leon – Mapello. Domenica 18 febbraio, ore 14.30: Soncinese – Muggiò; Tribiano – Vis Nova Giussano.