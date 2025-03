Calcio, Eccellenza: solo tre pareggi per le brianzole

Ancora un turno di campionato da archiviare nel minor tempo possibile per le squadre brianzole. Infatti soltanto Lentatese, Fucina Muggiò e Leon Vimercate hanno pareggiato mentre tutte le altre sono state sconfitte. Nel Girone A, il BaSe 96 Seveso a Rho (2-1), il Meda a Sedriano (3-0) e l’Ardor Lazzate allo stadio “Brera” per 2-1 dalla neo capolista Pavia. Infine nel Girone B il Casati Arcore ha perso di misura (1-0) a Codogno. Mercoledì, festa del papà, nell’ultimo turno infrasettimanale tutte le squadre brianzole avranno l’opportunità di rifarsi.

Tra l’altro nel Girone A c’è stato l’avvicendamento in vetta con il Pavia che ha scavalcato la Solbiatese mentre, per quanto concerne il discorso salvezza, la vittoria dell’Ispra a Legnano ha tirato dentro nelle sabbie mobili della classifica diverse formazioni. Nel Girone B la capolista Mapello ha ripreso la sua andatura e ha allungato a nove i punti di vantaggio sul primo inseguitore, nel caso Real Codogno mentre la Leon Vimercate è riuscita a conservare la sua posizione nella zona play-off pareggiando nell’impegnativa trasferta di Olginate.

Calcio, Eccellenza: Valentina Battistini nuova presidente del Comitato regionale

La giornata numero 27 (da calendario la 28esima) è stata inaugurata dalla elezione di Valentina Battistini alla presidenza del Comitato Regione Lombardia FIGC. Alla votazione erano presenti 853 società e la Battistini (è nata il 12 giugno 1981, diploma di ragioniere e prima donna a ricoprire questo importante incarico) ha ottenuto 566 voti rispetto ai 258 di Sergio Pedrazzini, l’altro candidato.

Calcio, Eccellenza Girone A: Ardor Lazzate

Nel big match della giornata a Lazzate ha vinto di misura il Pavia (2-1) che con questi tre punti è balzato in vetta alla classifica. Per i gialloblù di mister Fedele, forse traditi dall’emozione, i primi venti minuti sono stati veramente impegnativi. Infatti il Pavia ha subito spinto sull’acceleratore e al 5’ ha sbloccato il punteggio con Ardemagni quindi, favorito dagli ampi spazi a disposizione dei suoi attaccanti, ha raddoppiato con una prodezza di Poesio. L’Ardor, pur sotto di due reti, ha saputo reagire ed ha alzato i giri del motore ma le continue folate offensive del centravanti Giangaspero e dei suoi compagni di reparto, sono state controllate dagli esperti difensori ospiti. Soltanto a una decina di minuti dal trìplice fischio a riaccendere le speranze dei ragazzi di mister Fedele per agguantare un pareggio è arrivato il goal di Spitalieri ma il Pavia è riuscito, ancora, a difendere il vantaggio ed a portare a casa tre punti pesanti.

Calcio, Eccellenza Girone A: BaSe 96 Seveso

Il numero diciotto come costante ferma e inflessibile per la Rhodense ed anche per il BaSe 96 Seveso. Al comunale di Rho la squadra allenata da Roberto Gatti grazie alle reti firmate al 66’ da Pedergnana e al 77’ da Orlandi ha conquistato la 18ma vittoria stagionale mentre il BaSe 96 che pur aveva aperto le marcature al 18’ con Cappanera ha incassato la 18ma sconfitta.

Calcio, Eccellenza Girone A: Meda

Nello scontro diretto in ottica salvezza il Sedriano ha superato il Meda (3-0) con le reti di Garavaglia (10’), H’Diaye (56’) e Poletto (75’) per cui ha concretizzato la possibilità di lasciare la zona play-out. Il Meda dopo aver incassato la 15ma sconfitta pur giocando una partita gagliarda, sta pian piano scivolando verso le ultime posizioni della classifica.

Calcio, Eccellenza Girone A: Lentatese

La Lentatese è tornata dalla trasferta a Robbio con un prezioso pareggio grazie al quale ha mantenuto un punto sopra la zona playout dove è in atto una serratissima lotta tra diverse squadre coinvolte in una imprevista bagarre provocata dal ritorno di Ulisse Raza sulla panchina dell’Ispra. A Robbio, la Lentatese di mister Fossati ha cercato di non scoprirsi e di contenere le iniziative degli avversari galvanizzati dall’insediamento in panchina di mister Leonardo De Lillo. Ora in Brianza c’è attesa per la sfida la mercoledì proprio con l’Ispra che potrebbe decidere le sorti della stagione.

Calcio, Eccellenza Girone A: classifica e prossimo turno

La classifica. Pavia 62 punti; Solbiatese 61; Caronnese 60; Rhodense 59; Mariano 53; Ardor Lazzate 50; FBC Saronno 40; Sestese 36; Cinisello, Legnano 32; Lentatese, Vergiatese 31; Sedriano 30; Casteggio, Ispra 29; Meda 23; Robbio Libertas 20; BaSe 96 Seveso 17 punti.

Prossimo turno mercoledì 19 marzo, tutte le partite iniziano alle 20,30: Meda – Solbiatese; Lentatese – Ispra; BaSe 96 Seveso – Pavia; Legnano – Ardor Lazzate.

Calcio, Eccellenza Girone B: Casati Arcore

Al Casati Arcore non è riuscita l’impresa di passare indenne nel match disputato nello stadio Fratelli Molinari dove il Real Codogno, allenato da mister Maurizio Tassi, con il goal segnato da Braidich con il suo 13mo centro stagionale ottenuto a inizio ripresa, è riuscito a intascare l’intera posta in palio. Il Casati di mister Claudio Nava, autore di una prestazione di notevole spessore anche sul piano tecnico, non è riuscito a finalizzare alcune favorevoli occasioni ma nell’incontro di mercoledì dovrà raccogliere punti per accedere alla zona playout.

Calcio, Eccellenza Girone B: Fucina Muggiò

Prezioso pareggio quello conquistato dalla Fucina Muggiò a Tribiano. La squadra del presidente-allenatore Luciano Pace all’86’ è riuscita a pareggiare grazie al coraggio di Antonio Picci pronto a sfruttare un errore collettivo della difesa del Tribiano, incapace di allontanare la sfera nel cuore dell’area. Il Tribiano aveva sbloccato il risultato con Tchetchoua che al 47’ aveva anticipato l’uscita del portiere Menegon.

Calcio, Eccellenza Girone B: Leon Vimercate

La Leon Vimercate ha visto sfumare nel finale una vittoria certificata dalle reti di Delle Fave (21’) ottenuta sugli sviluppi di un calcio d’angolo e di Bonalumi (66’) con un perentorio colpo di testa. Ma all’85’ l’Olginatese è riuscita ad accorciare le distanze con il penalty realizzato da Lizzola. Nemmeno il tempo di comprendere che la partita fosse realmente riaperta ecco che l’Olginatese, grazie ad una magia di Di Palma, parteggia i conti riuscendo a strappare un pareggio quasi insperato.

Calcio, Eccellenza Girone B: classifica e prossimo turno

La classifica. Mapello 61 punti; Real Codogno 52; Cisanese, Trevigliese 51; Leon Vimercate 48; Ponte San Pietro 41; Tribiano, Accademy Calvairate 40; Arcellasco Città di Erba 39; AltaBrianza Tavernerio, Lemine Almenno 38; Fucina Muggiò 34; Tritium 33; Colognese 32; FC Milanese 31; Olginatese 30 Luciano Manara 19; Casati Arcore 15 punti.

Prossimo turno. Mercoledì 19 marzo tutte le partite iniziano alle 20,30: Fucina Muggiò – Arcellasco Città di Erba; Casati Arcore – Luciano Manara; Accademia Calvairate – Leon Vimercate.