Calcio, Eccellenza: Seveso e Muggiò vincono i derby con Meda e Leon Vimercate

I giochi per la promozione diretta in serie D e per l’accesso alla zona play off dopo i risultati delle partite disputate nella 24esima giornata sono francamente aperti a tutte le soluzioni. Nel Girone A per inserirsi, innanzitutto, nei playoff un passo importante è stato fatto dalle squadre Base 96 Seveso che ha vinto nettamente il derby contro il Meda e dell’Ardor Lazzate che ha superato di misura la combattiva Caronnese. Nel Girone B da registrare invece il gran colpo del Muggiò che si è aggiudicato il derby contro la Leon Vimercate mentre è proseguito il momento negativo del Vis Nova Giussano che, nonostante il cambio dell’allenatore, ha subito la sconfitta numero diciassette sul campo della Cisanese.

Calcio, Eccellenza Girone A: Ardor Lazzate

Vittoria di rilevante importanza per l’Ardor Lazzate sulla Caronnese, diretta rivale nella corsa verso i playoff. Dopo un primo tempo equilibrato, a sbloccare il risultato al 22mo minuto della ripresa è stata una magia di Guanziroli nel centrare il bersaglio. Tre minuti più tardi, l’Ardor ha ipotecato il successo con il rigore trasformato da Pedrabissi. Nel finale i ragazzi di mister Fedele sono stati bravi a resistere all’assalto degli ospiti nonostante l’espulsione di Dedodato.

Calcio, Eccellenza Girone A: Base Seveso-Meda

Grande festa allo stadio “Enrico Colombo” di Seveso per l’11esima vittoria del Base nel derby contro il Meda. La squadra di mister Varaldi ha vinto con merito, aprendo le marcature sul finire del primo tempo su calcio di rigore trasformato da Cannizzaro per poi blindare il risultato, poco dopo la mezz’ora della ripresa, con un perentorio colpo di testa di Galimberti e per ribadirlo in maniera definitiva con Medici, poco prima del triplice fischio finale.

“Per il Meda il rimpianto per il palo di Molteni, che avrebbe potuto dare il momentaneo pareggio, e gli infortuni che continuano a colpire la nostra squadra. Dopo tre minuti, infatti, Ambrosini ha dovuto alzare bandiera bianca – commenta il presidente Gigi Cairoli – Non cambia nulla e non deve cambiare però il nostro spirito. Sapevamo che sarebbe stata una stagione da battaglia e anche di sofferenza. Ci aspetta una settimana intensa, con Casteggio, Castanese nel turno infrasettimanale in programma il prossino 6 marzo e la domenica successiva con la Vergiatese. Vogliamo giocarci le nostre carte salvezza sino in fondo».

Calcio, Eccellenza Girone A: la classifica

Classifica: Magenta 50 punti; Oltrepò, Pavia 47; FC Milanese 43; Calvairate 42; Solbiatese 40; Base 96 Seveso, Ardor Lazzate 39; Casteggio 38; Caronnese 37; FBC Saronno 36; Sestese 28; Castanese 25; Vergiatese, Accademia Pavese 21; Meda 19; Verbano 18; Accademia Vittuone 5 punti.

Calcio, Eccellenza Girone B: Muggiò-Leon Vimercate

Il Muggiò comincia a intravedere la luce in fondo al tunnel e la preziosa vittoria sul Leon Vimercate lo conferma. Per i padroni di casa decisive le reti dell’attaccante Luca Bonacina (classe 2004) e del centrocampista Gilles Duguet (doppietta) mentre per il team di Inacio Joelson non è bastato il solito Bonseri (15 reti in questa stagione) per recuperare il risultato che avrebbe assunto un particolare valore in una giornata che ha visto il crollo del Sondrio, sconfitto addirittura nello stadio Coni “La Castellina” dalla Trevigliese, e il pareggio interno della capolista Mapello. Il recente arrivo sulla panchina del Muggiò del giovane Davide Draisci ha quindi rivitalizzato una squadra che sembrava alla deriva.

Calcio, Eccellenza Girone B: Vis Nova Giussano

Sicuramente meno incisivo è stato l’esordio dell’allenatore Gabriele Avella sulla panchina del Vis Nova sconfitto nettamente (3-1) dalla Cisanese. Per cercare di dare una scossa alla squadra i dirigenti neroverdi di Giussano, dopo la sconfitta con il Tribiano avevano deciso di esonerare l’allenatore Marco Bertoni e di affidare la conduzione tecnica della squadra ad Avella, classe 1982, che nelle ultime quattro stagioni ha portato il Biassono dalla Prima Categoria ai playoff di Promozione attraverso risultati importanti, che il tecnico sembrava pronto a ripetere in questa stagione, interrotta però a metà novembre, con la separazione dal club rossoblù avvenuta poco dopo quella del direttore generale Alessio Sangalli. A Cisano Bergamasco a dare la svolta alla partita è stato, verso le mezz’ora di gioco, un fallo di Mantegazza su Lizzola con relativa concessione del calcio di rigore poi trasformato da Maffioletti, Nella ripesa la Cisanese ha messo al sicuro il risultato con una doppietta di Lizzola e ininfluente è stato l’autogol di Spreafico che ha stampato il 3 a 1 finale.

Calcio, Eccellenza Girone B: la classifica

Classifica: Mapello 49 punti; Nuova Sondrio 47; Trevigliese 46; Alta Brianza Tavernerio 45, Leon Vimercate 44; Offanenghese 37; Cisanese 36; Tribiano 35; Muggiò 30; Soresinese, Arcellasco Città di Erba, San Pellegrino 27; Soncinese, Lemine Almenno 26; Brianza Olginatese, Calolziocorte 23; Castelleone 21; Vis Nova Giussano 17 punti.

Calcio, Eccellenza: prossimo turno

Prossimo turno di campionato: Girone A, sabato 2 marzo 2024, ore 20: Meda – Casteggio. Domenica 3 marzo ore 14,30: Saronno – Base 96 Seveso; Magenta – Ardor Lazzate.

Girone B, sabato 2 marzo, ore 14,30: Soresinese – Muggiò. Domenica 3 marzo, ore 14,30: Leon – Calolziocorte; Vis Nova Giussano – Arcellasco Città di Erba.