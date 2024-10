Calcio, Eccellenza: prima vittoria per il Base 96, i risultati

Nella giornata in cui la Base 96 Seveso si è sbloccata conquistando la prima vittoria stagionale, le squadre brianzole si sono improvvisamente fermate scontando, con ogni probabilità, le fatiche accumulate negli incontri infrasettimanali: tre hanno pareggiato (Meda, Fucina, Leon Vimercate), altre tre (Lentatese, Ardor Lazzate, Casati Arcore) invece sono state sconfitte.

Calcio, Eccellenza Girone A: Ardor Lazzate

Nel Girone A è cambiata la guida tecnica di un’altra squadra: l’Altabrianza Tavernerio ha giubilato Luciano Gualdi affidando l’incarico a Giuseppe Greco. Il tecnico, classe 1978, torna in panchina dopo la sua esperienza triennale con la FC Milanese, conclusasi la scorsa estate.

Solbiatese in fuga dopo aver vinto per 2–1 il big match in calendario nell’ottava giornata contro l’Ardor Lazzate. I padroni di casa si sono portati subito in vantaggio: al 7’ su una palla vagante nell’area dell’Ardor, Silla (uno dei tanti ex della partita) aggancia il pallone e lo lascia a Scapinello che con un mancino rasoterra da fuori area sblocca la partita. La reazione dei ragazzi di mister Fedele è immediata e al 21′ arriva il goal del pari firmato Fogal, che con un colpo di testa su assist di Rendina insacca il pallone in rete. Nel secondo tempo la Solbiatese parte forte e al 25’ si porta nuovamente in avanti: Scapinello scodella un pallone in area di rigore, sponda di Torraca a cercare Martinez è in netto anticipo su Mzoughi che lo stende da dietro e causa il rigore. Sul dischetto si presenta Scapinello che fa doppietta con il portiere De Toni che sfiora con i piedi la palla.

«C’è rammarico per il risultato ma non per la prestazione – commenta l’allenatore Fedele – Dopo questa partita siamo un po’ dietro ma siamo solo ad ottobre e abbiamo dimostrato di potercela giocare: il cammino è ancora lungo».

Calcio, Eccellenza Girone A: Meda

Il match tra Ispra e Meda, squadre che viaggiano nei pressi della metà della classifica, finisce senza vincitori, né vinti: 1-1. Nel primo tempo sono i padroni di casa guidati in panchina da mister Raza a fare la partita senza però riuscire a concretizzare la maggiore pericolosità. Al rientro dagli spogliatoi i neroazzurri di Ispra ripartono forte e al quarto d’ora vanno in vantaggio grazie a Pescara. Ma il Meda riesce a pareggiare con un’autentica prodezza del terzino Pozzoli prima di lasciare posto, a una decina di minuti dal fischio finale, a Valtulina.

Calcio, Eccellenza Girone A: Lentatese

Dopo la vittoria sull’Ispra nel turno infrasettimanale, la Lentatese cade in casa (1-3) contro un’ottima Rhodense. La partita però inizia in salita per la squadra di mister Fossati che dopo dieci minuti ed aver subito il primo goal firmato dal giovane Renner perde per un infortunio il portiere Daniele Menegon sostituto da Leoni. La Lentatese fatica a impostare e la Rhodense mette al sicuro il risultato con la doppietta di Urso al 26’ del primo tempo e al 5’ della ripresa su calcio di rigore. La Lentatese riapre il match dopo tre minuti con la rete di Diaferio ma poi non riesce a dare concretezza alle proprie iniziative.

Calcio, Eccellenza Girone A: Base 96

Prima vittoria stagionale del Base 96 Seveso di mister Paolo Crucitti che batte il Sedriano (2 – 1), squadra posizionata a centro classifica scesa in Brianza con l’obiettivo di portare a casa almeno un punto. Dopo un primo tempo chiuso a reti inviolate e che non ha regalato grandissimo spettacolo, il Base al 16’ della ripresa sblocca il risultato con Ibrahimi che fa centro dal dischetto. La squadra sevesina cambia decisamente marcia a al 37’ raddoppia il vantaggio con Romeo. Il Sedriano soltanto nel finale ottiene la rete della staffa con Italia.

Calcio, Eccellenza Girone A: classifica e prossimo turno

Classifica: Solbiatese 25 punti; Mariano Calcio 21; Pavia 18; Ardor Lazzate, Rhodense 17; Caronnese 16; Lentatese, FBC Saronno, Vergiatese 12; Ispra, Meda, Casteggio, Sedriano 11; Sestese 10; Cinisello 9; Legnano 6; Base 96 Seveso 4; Robbio Libertas 1 punto.

Prossimo turno, domenica 3 novembre 2024 alle ore 14.30: Caronnese – Base 96 Seveso; FBC Saronno – Lentatese; Legnano – Meda. Ore 15: Ardor Lazzate – Casteggio.

Calcio, Eccellenza Girone B: Fucina Muggiò

Nel Girone B termina in parità il match tra la capolista Mapello e il Tribiano, risultato che rende meno amaro i pareggi delle inseguitrici.

Innanzitutto della Fucina di Muggiò che allo stadio Benedetto Citterio di Lesmo deve impegnarsi a fondo per contenere le folate finali della Colognese. Nella partita conclusasi 1 a 1, la squadra di mister Davide Venantini al 21’ del secondo tempo passa in vantaggio con Fabiani (conclusione all’incrocio dei pali) ma i gialloverdi incitati dall’allenatore Ivan Baretti gettano in campo tutte le loro energie e al 33’ rimettono il risultato in parità. con una prodezza di Consonni

Calcio, Eccellenza Girone B: Leon Vimercate

Alla Leon Arena di Vimercate va in scena una partita da cardiopalma tra l’undici di mister Inacio Jeolson e la Fc. Milanese finita sul punteggio di 3 a 3. A passare in vantaggio è il Leon con El Kadiri, dopo mezz’ora di schermaglie. Ma la Colognese non si abbatte anzi la squadra di mister Giuliano Gentiloni pian piano risale la corrente con rapide azioni offensive che si concretizzano al 45’, 65’ e 70’ grazie a tre autentiche perle dell’attaccante Mattia Chechi, classe 1995. La partita dopo il vantaggio degli ospiti si riaccende ulteriormente il Leon dapprima riapre il risultato al 33’ con Comelli e, infine, al 41’ conquista il meritato pareggio con Bonalumi.

Calcio, Eccellenza Girone B: Casati Arcore

La Casati Arcore cade allo stadio La Rocca di Trezzo sull’Adda (3–1) sconfitta dalla Tritium che si appoggia sulle invenzioni dell’attaccante Oscar Mawa, classe 2005, autore della seconda rete che ha indirizzato il risultato del match. La partita per i biancocelesti di Trezzo inizia nel miglior dei modi e dopo quattro minuti Di Palma sblocca il punteggio. La Casati Arcore reagisce ma non trova sbocchi all’attacco. Il match va di fatto in archivio al 12’ del secondo tempo grazie alla prodezza di Mawa, attaccante con all’attivo anche convocazioni nella nazionale dell’Uganda. Nel finale Scietti (Tritium) segna il terzo goal e, quindi, una magistrale conclusione di Marzucca rende meno amara la trasferta della squadra di Arcore.

Calcio, Eccellenza Girone B: classifica e prossimo turno

Classifica. Mapello 22 punti; Tribiano 17; Leon Vimercate, Tritium, Ponte San Pietro, Fucina Muggiò 16; Accademia Calvairate 15; Fc Milanese 14; Codogno 12; Lemine Almenno, Cisanese, Luciano Manara 11; Trevigliese, Altabrianza Tavernerio 10; Arcellasco Città di Erba 9; Colognese 8; Casati Arcore 6; Olginatese 5 punti.

Prossimo turno, domenica 3 novembre alle ore 14.30: Ponte San Pietro – Casati Arcore; Tribiano – Leon Vimercate. Ore 15.30: FC Milanese – Fucina Muggiò.