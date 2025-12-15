Calcio Eccellenza: pari per Vis Nova e Ardor, Lentatese ko

Nella sedicesima giornata di campionato, nel girone A, il Vis Nova Giussano ha pareggiato 1-1 con la Besnatese, mentre è tornata a muovere la classifica l’Ardor Lazzate con il 2-2 conquistato sul campo della Sestese Calcio ma, nel contempo, ha visto dilatarsi a quattro punti il distacco dal Vigevano, penultimo in classifica, che ha superato di misura (3-2) il Magenta. La Lentatese invece ha perso 4-3 lo scontro diretto con il Mariano Calcio

Dai risultati provenienti dagli altri campi, su tutti spicca sicuramente la sconfitta della Solbiatese, superata da due gol lampo ad inizio ripresa firmati da Caluschi della Vergiatese. L’Arconatese invece ha proseguito la sua marcia in vetta alla classifica battendo, in trasferta, l’Alta Brianza Tavernerio con un gol al 91mo minuto dell’attaccante Antonio Silvano.

Calcio Eccellenza: nel Girone B parità nel derby Seregno-Fucina

Girone B, il derby tra Seregno e Fucina é terminato 1-1 con Papapicco su rigore che ha risposto a Campanella. ma nel penultimo turno dell’anno la capolista RC Codogno ha perso per la seconda volta contro il super Assago di questo periodo che, dopo avere battuto Ponte SP. Mapello e Calvairate, ha vinto per 1-0 anche contro la squadra di Tassi. Gli azzurri sono rimasti in testa a 32 punti, ma ora è tornata a fare loro compagnia la Tritium di Trezzo sull’Adda capace di superare per 4-0 il Ponte nello spareggio di giornata. Si è riportato a meno due punti dalla vetta anche il Caravaggio dopo aver sconfitto per 4-3 in trasferta la Barona Sporting. Nulla da fare per il Fanfulla uscito sconfitto dal campo del Lemine Almenno. I bergamaschi hanno segnato un gol per tempo, poi è toccato a Tommaso Bombino trasformare un calcio di punizione (primo centro dopo l’approdo in bianconero dell’ex del Seregno accreditato con la maglia azzurra di tre reti ed altrettanti assist, in 13 partite) a provare a riaprire l’incontro, ma alla fine i punti di distacco dei bianconeri lodigiani dalla zona play out sono diventati dieci. Da segnalare inoltre che il Casteggio, dopo aver vinto il derby con l’Accademia Pavese, quest’ultima prossima avversaria della Fucina Muggiò, è salito a 14 punti.

Il centrocampista Alessandro Mauri ex Vigevano ingaggiato dall’Ardor

Calcio Eccellenza: Ardor Lazzate, salvezza a piccoli passi

Girone A. Procede a piccoli passi la corsa salvezza dell’Ardor Lazzate che a Sesto Calende, sotto di due reti (firmate da Casagrande al 26’ e da Capuano al 45’) grazie ad una super ripresa è riuscito a strappare un buon pareggio, sfiorando addirittura il colpaccio. Nel secondo tempo infatti l’undici di mister Ghidelli dopo soli due minuti con Grillo ha riaperto il match accorciando le distanze. Al 25’, poi ancora su calcio d’angolo, Priola ha ristabilito la parità. Da quel momento l’Ardor nelle cui fila ha esordito Alessandro Mauri, classe 2004 prelevato dal Vigevano, di è riversata in avanti e solo un super Tamma (portiere classe 2000 per due stagioni in forza al Muggiò) ha negato ai ragazzi in maglia giallo-azzurra la gioia della clamorosa rimonta.

La sfida tra il Vis Nova di Raspelli e la Besnatese di Varaldi è finita con un equo risultato di parità. Gli ospiti nel primo tempo sono parsi più incisivi e hanno sbloccato il punteggio al 40’ quando Russo in area è stato bravo a finalizzare un’efficace azione d’attacco. Nella ripresa, le parti si sono invertite e il Vis Nova ha preso in mano le redini del gioco e al 20’Trezza, con una zampata in area, ha riportato in parità il punteggio. Dopo questo episodio la partita è stata ancora più piacevole ma nessuna delle due contendenti è riuscita ad aver la supremazia.

Calcio Eccellenza, sfida avvincente tra Mariano e Lentatese

Gara divertente ma difficile da commentare quella tra il Mariano e la Lentatese che ha visto le squadre alternarsi al comando: nessuna delle due contendenti si è risparmiata per portare a casa punti, utilissimi per rafforzare le rispettive posizioni in classifica, e hanno dato vita ad una sfida risolta, dopo settanta intensi minuti di gioco, da una prodezza dell’esperto difensore Mouhamadou Beye in forza al team comasco diretto da Davide Rione. Prima del colpo vincente di questo calciatore, i gol erano stati messi a segno al 7′ pt e al 4′ st su rigore da Diaferio (L), al 20′ pt da Miccoli (M); al 45′ pt e al 10′ st da Schingo (M) e al 24′ st da Sberna (L). Alla formazione di mister Roberto Mastrolonardo resta sicuramente l’amaro in bocca per l’epilogo del match ma anche la consapevolezza di poter recuperare quanto prima posizioni in classifica.

La classifica. Arconatese 39 punti; Solbiatese 28; Legnano 27; Caronnese 26; FBC Saronno, Besnatese 25; Vergiatese 24; Rhodense, Vis Nova Giussano 21; Mariano, Magenta 20; Lentatese 19; Arcellasco Città di Erba 18; Sedriano, Sestese 17; Alta Brianza Tavernerio 15; Vigevano 14; Ardor Lazzate 10 punti.

Prossimo turno domenica 21 dicembre 2025, ore 14,30: Lentatese – Sedriano; Magenta – Vis Nova Giussano; ore 15: Ardor Lazzate – Caronnese.

Girone B. E’ finito in parità il confronto allo stadio Ferruccio tra il Seregno e la Fucina Muggiò che fino al fischio finale ha visto impegnate entrambe le contendenti nel cercare il risultato pieno. Il Seregno si è trovato a fronteggiare un avversario rinvigorito dall’arrivo in panchina dell’allenatore Alberto Cuomo e pur lottando non è riuscito ad andare oltre il pareggio, utile comunque per rinsaldare il settimo posto in classifica. La Fucina Muggiò dal canto suo è parsa trasformata rispetto alle precedenti uscite e lo ha dimostrato attraverso la rete di Campanella e poi controllando con determinazione tutte le iniziative degli avversari e, alla fine, ha aggiunto un punto prezioso alla sua classifica.

La classifica. RC.Codogno, Tritium 32; Caravaggio 30; Ponte SP. Mapello, Academy Calvairate, Baranzatese 27; Seregno 26; Zingonia Verdellino, Tribiano 22; Cisanese, Assago 20; Barona SP 19; Lemine Almenno 18; Cinisello 15; Casteggio 14; Fucina Muggiò, Accademia Pavese 10; Fanfulla 8 punti.

Prossimo turno domenica 21 dicembre ore 14,30: Cinisello – Seregno; 0re 15 Fucina Muggiò – Accademia Pavese.