Calcio, Eccellenza: pari per l’Ardor, Vis Nova ko dalla capolista

Negli anticipi della trentesima giornata del campionato di calcio di Eccellenza regionale, due sole erano le brianzole in gara, entrambe protagoniste nel girone A. Un turno spezzatino, scaglionato su quattro giorni. Nel match serale di venerdì 7, l’Oltrepò ha vinto 2-1 n casa del Sesto Calende, mentre sabato 8 aprile in campo c’erano Ardor Lazzate e Vis Nova Giussano. A Pasquetta sarà in campo il Gavirate che sarà sul rettangolo di Calvairate, mentre la Vergiatese ospiterà l’Accademia Pavese. Le partite della tredicesima giornata di ritorno saranno completate domenica 23 aprile, uno “spezzatino” causato del torneo delle Regioni delle rappresentative giovanili che si disputerà dal 20 al 28 aprile in Valle d’Aosta.

Calcio, Eccellenza: pari per l’Ardor Lazzate con il Verbano

Si è chiusa in bianco la sfida tra Verbano e Ardor Lazzate, al termine di un match con poche emozioni. Meglio i giallo blu ospiti nella prima frazione, mentre nella ripresa i ragazzi di Celestino hanno avuto il predominio ma senza trovare la via del gol. In apertura di gara erano i varesini a creare il primo pericolo. A seguito di un calcio d’angolo Caputo metteva un insidioso tiro-cross che sfiorava la traversa. Al 10’ immediata la risposta dell’Ardor. Fogal dalla destra metteva al centro un diagonale che Mzoughi di testa chiudeva sul palo esterno. Al 12’ i locali creavano un doppia occasione. Dapprima con una punizione di Colombo che veniva deviata dal portiere ospite Ferloni, poi il colpo di testa di Fabiani a seguito di un calcio d’angolo. Alla mezz’ora l’Ardor Lazzate, con Sandrini lanciava lungo per Fogal la cui conclusione veniva stoppata dal difensore Garavaglia. Poco prima del riposo i brianzoli aveva l’opportunità di scuotere il sacco, Zucchetti da fondo campo mandava a centro area un buon pallone ma il colpo di testa di Artaria, a pochi passi dalla porta finiva sopra la traversa. Nella ripresa l’Ardor Lazzate si limitava a contenere il pressing dei locali e con molto sacrificio e disponibilità riusciva a tenere inviolata la sua porta.

Calcio, Eccellenza: Ardor, “unica certezza il punto in classifica”

Il tecnico Ivan Stincone ha commentato: “Partita molto combattuta. Gli avversari hanno giocato un ottimo primo tempo soprattutto in avvio nella ripresa noi abbiamo fatto fatica. Dovevamo osare di più e mettere più cinismo nelle conclusioni. Un punto che comunque fa classifica. Adesso pensiamo al match con il Ponte Lambro di domenica 16 aprile”. “ Non abbiamo fatto bene – ha aggiunto il ds Sergio Sala – abbiamo disputato una partita modesta senza brillare. L’unica certezza il punto aggiunto in classifica”

Calcio, Eccellenza: Vis Nova Giussano gol annullato a casa della capolista, poi il ko

Ha dovuto arrendersi il Vis Nova in casa della capolista Vogherese che col 3-0 inflitto ai brianzoli ha portato a dieci i punti di vantaggio sui rivali di Pavia. Il primo tempo è stato giocato a viso aperto, ma bloccato sullo 0-0. Nella ripresa i rossoneri di casa prendevano il comando del gioco. Favoriti da uno svarione difensivo degli ospiti andavano in vantaggio e con la strada spianata trovano tutto facile. I verdenero, quasi rassegnati, non sono riusciti a trovare la giusta reazione com’era accaduto in altre circostante per contrastare il passo alla capolista che ha vinto facile e già si sente con un piede in serie D. In avvio di gara la Vogherese partiva impostando e gestendo il possesso palla. Al 7′ il Vis Nova provava a pungere con una con una ripartenza ben organizzata. La palla era sui piedi di Sofia che la chiudeva a fil di palo. La risposta dei locali era immediata ma il colpo di testa di Bacaloni si spegneva sul fondo.

Il Vis Nova costruiva una bella azione con Proserpio per Catta realizzava, ma l’arbitro per un presunto tocco con il braccio strozzava la gioia del gol al 15’. Due minuti più tardi Foresti sventava una conclusione centrale di Bahirov. Il primo tempo andava in archivio con occasioni da ambedue le parti ma a reti inviolate. La ripresa si apriva con un pallonetto vincente di Romano, su errore della difesa ospite. La partita si sbloccava e la Vogherese saliva in cattedra, mentre al Vis Nova si spegneva il suo ardore.

Calcio, Eccellenza: Vis Nova, “ripartire meglio tra sette giorni”

“Sapevamo che era una partita difficile e tale è stata – ha spiegato l’allenatore Agostino Mastrolonardo – abbiamo giocato bene nel primo tempo tenendo testa alla capolista, mentre nella ripresa non ho visto quella crescita che credevo la mia squadra avesse incorporato. La capolista merita il posto che occupa perché forte fisicamente in tutti i reparti. Dobbiamo ripartire al meglio fra sette giorni”. Sconsolato anche il ds Marino Fumagalli: “Nel primo tempo abbiamo rischiato poco e abbiamo anche segnato, poi nella ripresa abbiamo incassato un gol su un’ingenuità e la partita è finita. Complimenti alla capolista davvero forte”.