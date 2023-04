Calcio: Folgore Caratese corsara a Brusaporto, il programma dell’Eccellenza per Pasqua

Anticipo della tredicesima giornata di ritorno del campionato di serie D per le due formazioni brianzole del girone B. Giovedì 6 aprile, la Folgore Caratese ha messo un risultato di tutto rispetto sul sempre ostico rettangolo del Brusaporto (0-1).

Calcio: Folgore Caratese corsara a Brusaporto, gol di Barazzetta nelle ripresa

In un match molto combattuto, i lambraioli nel corso della prima frazione hanno stretto i denti e hanno, in un paio di occasioni, provato ad offendere, mentre i bergamaschi hanno costruito diverse opportunità per scuotere il sacco avversario. Nella ripresa gli ospiti sono andati in vantaggio al 15’ con Barazzetta, abile a girare a rete un’azione iniziata sulla destra da Giugno. Un gol che hanno difeso a denti stretti.

Toccato nell’orgoglio il Brusaporto ha forzato il ritmo tenendo sotto pressione i biancoazzurri che sono stati bravi a reggere tutti gli urti sino al termine.

“Una vittoria importante, anche se molto sofferta – ha commentato il ds Mauro Borghetti – la squadra ha centrato tre punti fondamentali che la tiene sopra la linea di galleggiamento della zona playout davanti al gruppo proteso alla ricerca della salvezza. Adesso non dobbiamo commettere passi falsi nelle ultime quattro giornate”.

Scivolone, invece, del Seregno nella trasferta di Venegono contro la Varesina.

Calcio: in Eccellenza sei anticipi in programma sabato 8 aprile

Nel campionato di Eccellenza, scelte diverse hanno praticato le squadre appartenenti ai due diversi gironi, nell’imminenza della sosta di Pasqua. Nel girone A, sono sei le formazioni che hanno deciso di disputare nell’anticipo di sabato 8 aprile, la tredicesima di ritorno, mentre solo quattro nel girone B. La scelta di anticipare la giornata è da ricercare nel torneo per rappresentative di Eccellenza, formate da giovani, che si disputerà in Valle d’Aosta dal 20 al 28 aprile.

Calcio: Ardor Lazzate contro il Verbano

Nel girone A, l’Ardor Lazzate, sabato 8 aprile, alle 16, sarà a Besozzo sul campo del Verbano calcio. I giallo blu sono alla ricerca di un successo per tenere a distanza le avversarie della prima parte della classifica. In forse la presenza di Rondina. “L’unica cosa che temo – ha detto il tecnico Ivan Stincone – è il terreno di gioco, piccolo e dal fondo pessimo. E per queste due ragioni prevedo una partita da guerre puniche. Sarà una partita molto dura in quanto i varesini arrivano dalla sconfitta interna patita dai cugini di Giussano e avranno sete di rivalsa”.

Calcio: Vis Nova va a casa della capolista Vogherese

In casa della capolista Vogherese sarà invece il Vis Nova, alle 15.30. Una partita quasi proibitiva e durissima per i verdenero che saranno privi di Bartoli, squalificato e Tranquillini, infortunato. Probabile l’inserimento di Aiolfo. L’allenatore Agostino Mastrolonardo ha spiegato: “Troveremo una squadra che già forte di un vantaggio di 7 punti sull’inseguitrice Pavia vorrà festeggiare anzitempo la promozione. Noi non abbiamo niente da perdere ma ci batteremo come al solito al meglio delle nostre possibilità, ma credo che i miei giocatori avranno stimoli in più di fronte alla prima della classe”. L’unica squadra al palo tra le brianzole, è il Muggiò, che recupererà la giornata il 23 aprile nella trasferta di Ponte Lambro.

Calcio: in casa Leon esonerato mister Quartuccio, squadra al vice Castelnovo

Anche nel girone B, il Leon, resterà in scuderia, anche in virtù dell’esonero di mister Paolo Quartuccio, avvenuto subito dopo la sconfitta rimediata a Scanzorosciate. La conduzione della squadra è stata affidata al vice allenatore Matteo Castelnovo, al quale è stato concesso qualche giorno in più per meglio amalgamarsi con i suoi giocatori. Gli arancionero torneranno in campo dopo Pasqua, ospitando la Juvene Pradalunghese.