Calcio, Eccellenza: Leon consolida la classifica, Vis Nova continua a crederci

Quartultima giornata di campionato per l’Eccellenza: nel Girone A l’Oltrepò va vicinissimo alla vittoria del campionato. A Broni i biancorossi superano di misura il Meda con la rete di Gabrielli e ora manca un punto per prendersi la vittoria finale (+9 su Pavia e Magenta, in caso di parità c’è lo spareggio e non gli scontri diretti). Importante vittoria in ottica playoff per l’Ardor Lazzate e nella lotta salvezza del Verbano che battendo una Caronnese ormai spenta in classifica scavalca il Meda. Ad oggi, i rossoneri del Verbano giocherebbero il playout: a Besozzo infatti hanno capitalizzato la doppietta dell’argentino Cacheiro.

Nel Girone B la Leon Vimercate consolida la sua posizione in classifica. Nella lotta per il primo posto il Mapello cade in casa per mano dell’Arcellasco di mister Boldini (tecnico che vanta anche importanti presenze alla guida del Renate in Serie C) imitato dall’Alta Brianza di mister Andrea Ardito che si ferma, dopo 15 risultati utili consecutivi, a Olginate. In vetta alla graduatoria scatta decisamente la Nuova Sondrio Calcio che a tre turni dal termine porta a quattro lunghezze il suo vantaggio sulle inseguitici. Il Vis Nova vince il derby con il Muggiò e tiene accesa una fiammella per evitare la retrocessione diretta.

Calcio, Eccellenza: Ardor Lazzate

Nella corsa verso i playoff importante vittoria dell’Ardor Lazzate che batte il Casteggio grazie alle reti di Zefi al 14’ (colpo di testa su calcio d’angolo battuto da Pellini) e di Francesco Giangaspero (attaccante cresciuto nel vivaio del Seregno 1913) che all’avvio del secondo tempo batte il portiere Cizza e firma il 21mo goal in questo campionato.

Calcio, Eccellenza: Meda

Il Meda esce sconfitto dal Comunale di Broni ma la squadra di mister Giovanni Cairoli mastica amaro per aver fatto vedere, per buona parte della sfida, di non meritare l’attuale posizione in classifica specie per quanto ha saputo fare in campo impegnando sino al fischio finale la capolista. Il goal su imperioso stacco di testa di capitan Mattia Gabrielli (il sesto in campionato) all’11mo minuto della ripresa, su calcio d’angolo battuto da Modotti, ha regalato quindi i tre punti all’Oltrepò. Per la capolista il decimo successo del girone di ritorno, il ventesimo in campionato, equivale ad una promozione: infatti sarà sufficiente raccoglier un punto nelle prossime tre partite e brindare il passaggio in Serie D.

Calcio, Eccellenza: Base 96 Seveso

Allo stadio Colombo di Seveso, il Base 96 si vede sfuggire dalle mani un pareggio più che meritato. La Solbiatese che aveva sbloccato il risultato dopo dieci minuti di gioco con Scapinello e poi era stata raggiunto da Adamo a una manciata di minuti dal fischio finale, ha messo a segno il colpo vincente con Locati. La squadra nerazzurra appena archiviata la 15° vittoria in campionato, ora ha la data per sognare la conquista di un importante traguardo: la Lega Nazionale Dilettanti ha comunicato che la finale della Fase Nazionale della Coppa Italia di Eccellenza, che dà diritto alla promozione diretta in Serie D, si giocherà sabato 11 maggio alle ore 16.00 allo stadio “Gino Bozzi” di Firenze.

Di fronte ai nerazzurri di Solbiate Arno ci sarà il Paternò, squadra della provincia di Catania, che nella semifinale di ritorno ha battuto 2-0 il Teramo, vittorioso 2-1 all’andata. La conferma della data è arrivata con il comunicato del Giudice Sportivo, che ha confermato i risultati delle due semifinali.

Calcio, Eccellenza: la classifica del girone A

La Classifica: Oltrepò 66 punti; Pavia, Magenta 57; Ardor Lazzate 56; Solbiatese, FC Milanese 53; Calvairate 51; Casteggio 48; Base 96 Seveso, Caronnese 46; FBC Saronno 44; Sestese 37; Castanese, Accademia Pavese 33; Vergiatese 30; Verbano 27; Meda 25; Accademia Vittuone 5 punti.

Calcio, Eccellenza: Leon Vimercate

La Leon Vimercate cancella immediatamente la rocambolesca sconfitta con la Cisanese e batte (3-1) la Soresinese, squadra che sta lottando per sfuggire dalle sabbie mobili della zona playout. Le reti della 18ma vittoria del team fi mister Joelson portano le firme di Yassin El Kadiri, Simone Comelli e Federico Pelle.

Calcio, Eccellenza: Vis Nova Giussano

Il Vis Nova ha tenuto vive le speranze di accedere ai playout grazie alla vittoria esterna sul Muggiò. La gara per la squadra diretta da mister Avella era iniziata in salita dopo solo 5’ con il goal di Dervishi. La reazione è stata immediata e al 16’ Molteni con una punizione da una trentina di metri ha centrato l’incrocio dei pali. Al 29’ è arrivato anche il sorpasso del Vis Nova con Tremolada con un colpo di testo su azione da calcio d’angolo. Le emozioni non erano finite e Bonacina al 36’ ha riequilibrato il risultato. Il Vis Nova non si è peso d’animo ed è riuscito a costruire il goal partita con Manga che sl 25’ della ripresa ha battuto il portiere Tamma.

Calcio, Eccellenza: la classifica del Girone B

La Classifica: Nuova Sondrio 64 punti; Mapello 60; Leon Vimercate 59; Alta Brianza Tavernerio 57; Trevigliese 54; Offanenghese 49; Cisanese 43; Muggiò, Tribiano, Soncinese, Lemine Almenno 39; Castelleone 35; Calolziocorte, Brianza Olginatese 33; Soresinese, Arcellasco Città di Erba 32; San Pellegrino 27; Vis Nova Giussano 25 punti.

Calcio, Eccellenza: il prossimo turno

Prossimo turno – Girone A: Domenica 21 aprile, ore 15,30: Meda – Sestese; Vergiatese – Ardor Lazzate; Caronnese – Base 96 Seveso.

Girone B: 21 aprile, ore 15,30: Arcellasco Città di Erba – Muggiò; Vis Nova Giussano – Calolziocorte; Trevigliese – Leon.