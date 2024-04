Calcio, Eccellenza: Base 96 in campo per il recupero, Muggiò sconfitto in rimonta

La sosta del campionato di Eccellenza è stata scelta per far disputare le partite sospese e rimandate a causa delle forti piogge. Mercoledì 3 aprile, sono sei quelle previste, quattro nel Girone A e due nel Girone B: Base 96 Seveso-Casteggio; Accademia Pavese San Genesio-Verbano Calcio; Pavia-Accademia Calcio Vittuone; Sestese-Caronnese (tutte le partite verranno disputate in notturna con inizio alle 20.30); Brianza Olginatese-Trevigliese (inizio 19.30) Calolziocorte-Soresinese (ore 20).

Alla fine della scorsa settimana si sono disputate Vergiatese-Meda finita 0-0; Sestese-Solbiatese 1-1 (Girone A); Soresinese-Muggiò 3-2; Alta Brianza-Tavernerio: 0-0; Castelleone-Cisanese: 1-0 (Girone B).

Calcio, Eccellenza: per il Meda un pareggio che non cambia la classifica

Lo 0-0 al “Landoni” di Vergiate non cambia la sostanza di un finale di stagione che dovrà vedere i bianconeri del Meda battagliare a lungo per conquistare la salvezza.

«Abbiamo raccolto un punto ma c’è anche tanto rammarico – aggiunge il presidente del Meda Gigi Cairoli – Poiché se è vero che il primo tempo è stato di marca granata, è altrettanto vero che nel secondo tempo i nostri ragazzi hanno dato tutto per conquistare la vittoria. L’occasione più nitida per portare a casa l’intera posta in palio è capitata a Simone Crea. Comunque abbiamo raccolto un risultato significativo. Innanzitutto per quanto fatto vedere nel secondo tempo, poi per la presenza di Davide Mazzini in panchina, con il calciatore ormai pronto a ritornare in campo. E senza dimenticare l’assenza di Omar Laribi per squalifica. Con il pareggio siamo terzultimi in solitaria e, ad oggi, giocheremmo il playout. Una piccola carica, che dovrà essere scintilla in vista del finale di stagione».

Calcio, Eccellenza: rocambolesca sconfitta del Muggiò a Soresina

Nel Girone B rocambolesca sconfitta del Muggiò a Soresina. Due volte in vantaggio (Di Cesare 18’ pt e Diana 32’ pt) il team di mister Draisci è stato sconfitto al 91’ quando su un calcio di punizione Giavardi, con un perentorio colpo di testa, regala una vittoria fondamentale ai rossoblu che compiono un passo importante verso la salvezza grazie alle altre reti di Prandi (21’ pt) e di Touete (1’ st). Il Muggiò viene agganciato in classifica dal Lemine Almenno.