Calcio, è l’imprenditore Alfredo Varini il candidato al bando per far ripartire il Seregno

È Alfredo Varini l’unico candidato al bando pubblicato dal Comune di Seregno, con le finalità di far ripartire il calcio in città e di assegnare la gestione dello stadio Ferruccio e del centro sportivo Seregnello. L’interessato, che in passato è stato vicepresidente del 1913 Seregno durante la gestione di Giuseppe Rocco, ha confermato la circostanza venerdì 12 aprile. «Sono stato delegato da una rete ad effettuare i sopralluoghi agli impianti -ha spiegato-. Adesso attendo gli sviluppi». Sviluppi che si dovrebbero conoscere la prossima settimana, quando è presumibile che si sappia l’esito dell’esame da parte della centrale unica di committenza della Provincia di Monza e della Brianza sulla documentazione presentata.

Calcio: chi è l’imprenditore Alfredo Varini

Varini, che compirà 62 anni tra un paio di mesi, risiede a Nova Milanese ed è azionista di Bifire, società con sede a Desio, in via Lavoratori dell’Autobianchi 1, che ha contribuito a fondare nel 2002 e che è leader nel settore della realizzazione di prodotti per l’isolamento termico e per la protezione dal fuoco nell’edilizia, nell’industria e nella marina, capace di proporsi sul mercato con soluzioni tecnologiche innovative. L’azienda, che appare molto ben strutturata ed è quotata alla Borsa di Milano, può vantare un volume di affari in crescita ed un’attività in continua espansione. Tra l’altro, ha in programma l’apertura di un nuovo sito in via Platone a Seregno, proprio di fronte al centro sportivo Seregnello.