Calcio donne: Real Meda fa il bis, Fiammamonza cade con Pinerolo

Anche al termine dell’ottava giornata di ritorno del campionato di serie C femminile, girone A, le due formazioni brianzole hanno fatto segnare risultati contrapposti. Il Real Meda ha vinto la sua seconda partita consecutiva, al contrario Fiammamonza continua a sprofondare.

Calcio donne: Real Meda fa il bis col fanalino di coda Su Planu

Nell’anticipo di sabato 1 aprile sul campo amico del città di Meda, le bianconere si sono fatte un sol boccone del fanalino di coda Su Planu (7-1). Le cagliaritane assai sfiduciate e alquanto abbacchiate nel morale, comprensibile perché in 21 partita hanno solo collezionato un pareggio, non sono mai riuscite ad impensierire le locali, dimostrando tanta volontà ma anche molta pochezza di gioco e tanta ingenuità nel gioco. Al contrario il Real Meda ne ha approfittato per svolgere un buon allenamento perché nel corso dei 90’ non c’è stata partita in quanto è stata netta la superiorità delle locali che erano andate al riposo sul 5-0. I goal delle “black panthers” sono stati firmati da: una doppietta di Coda e di Campisi e poi Moroni, Ferrario e Longo. I tre punti incamerati sono serviti alle brianzole per lasciare la zona calda dei play-out. E adesso devono proseguire su questa strada per acquisire una posizione di classifica che consenta maggior tranquillità nel finale di stagione. I tre punti hanno portato allegria nello spogliatoio di casa.

Calcio donne: Real Meda fa il bis, “una partita importantissima”

A fine gara Mariagiulia Longo ha dichiarato: “La partita odierna è stata gestita abbastanza bene, sicuramente ci sono aspetti da migliorare ma quello sempre. Abbiamo spinto tanto all’inizio poi abbiamo un po’ abbassato il ritmo. Nelle prossime gare c’è da fare più punti possibili, abbiamo comunque voglia di continuare a fare bene e vincere. Sarà importantissimo l’aspetto mentale, bisogna restare concentrate”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche Elisa Mariani: “Quella di sabato era una partita importantissima per noi, è servita per alzare il morale della squadra. La grinta che ci eravamo ripromesse di mettere in campo si è vista tutta, abbiamo giocato bene. Ci sono stati momenti in cui siamo riusciti ad esprimere bene il nostro gioco, altri un po’ meno, ma nel complesso siamo riuscite a mettere in campo quello su cui abbiamo lavorato durante queste ultime settimane”.

Calcio donne: Fiammamonza ko contro la seconda della classe

Niente da fare invece nella trasferta di Pinerolo per Fiammamonza contro la seconda della classe. Per le biancorosse un altro risultato pesante 6-0. Che la gara fosse difficile era prevedibile però ancora una volta le ragazze di Agostino Zagaria hanno commesso troppi errori spiando facilmente la strada alle già forti avversarie. Inevitabile la sconfitta. “Le mie ragazze hanno fatto quello che hanno potuto contro un avversario più esperto, determinato ed attento– ha detto il tecnico monzese – le piemontesi ci sono state superiori in tutto e hanno capitalizzato al meglio le occasioni le opportunità che noi abbiamo concesso”.