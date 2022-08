Calcio, Eccellenza Lombarda 2022/23: annunciati i due gironi

Il Campionato di calcio dilettanti di Eccellenza, come era già noto, si aprirà domenica 4 settembre con la prima giornata (inizio partite alle 15,30) per concludersi domenica 7 maggio 2023.

Con la pubblicazione dei calendari, le squadre che hanno sede in Brianza, hanno conosciuto il loro cammino per la nuova stagione sportiva.

Per quanto riguarda l’Eccellenza, il più importante torneo a livello regionale, le nostre cinque rappresentanti (Ardor Lazzate, Muggiò, Vis Nova Giussano; Leon Vimercate, Tritium di Trezzo s.Adda) sono state suddivise in due gironi (A e B) da 18 squadre ciascuno, per un totale di 34 giornate di campionato. Due i turni infrasettimanali previsti nel girone di andata. Mercoledì 28 settembre e 2 novembre 2022. La sosta invernale è stata fissata per domenica 11 dicembre. La ripresa è in programma il 15 gennaio 2023 con l’anticipo della 33a giornata, mentre il girone di ritorno vero e proprio inizierà la settimana seguente, domenica 22 gennaio. Un solo turno infrasettimanale nel girone di ritorno: mercoledì 29 marzo, con le partite della 34a giornata.

Passando alle sfide in programma nel girone A, alla 5a giornata del 2 ottobre (fischio d’inizio alle 15,30) è in programma il derby Vis Nova Giussano – Ardor Lazzate; alla sesta giornata (domenica 9 ottobre sempre alle 15,30) quello tra Muggiò e Vis Nova. Nel girone B, il derby Tritium – Leon Vimercate è in programma il 23 ottobre allo stadio “La Rocca” a Trezzo sull’Adda.

Queste le squadre dei gironi A e B di ECCELLENZA

Girone A – Accademia Pavese S. Genesio – Ardor Lazzate – Vogherese – Club Milano Calvairate – Castello Città di Cantù – Gavirate – Magenta – Muggiò – Oltrepò – Pavia 1911 – Pontelambrese – Sestese

Solbiatese – Verbano – Vergiatese – Virtus Binasco – Vis Nova Giussano.

Girone B – AlbinoGandino – Altabrianza Tavernerio – Brianza Olginatese – Cisanese – Club Milanese – Forza e Costanza – Vertovese – Lemine Almenno – Leon Vimercate – Luciano Manara – Mapello – Pradalunghese – Scanzorosciate – Trevigliese – Tritium Calcio – Calcio San Pellegrino – Valcalepio

Zingonia Verdellino.