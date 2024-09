Calcio, brutto kappaò per il Seregno Fbc: il Castello Città di Cantù espugna lo stadio Ferruccio

Una brutta prestazione è costata al Seregno Fbc, ancora alla ricerca di una precisa identità, ad un mese dall’inizio della preparazione della sua prima stagione agonistica, una sconfitta contro il Castello Città di Cantù. Al Ferruccio, dove una prima squadra locale tornava ad esibirsi, a sedici mesi di distanza dall’ultima uscita del 1913 Seregno, gli azzurri sono stati piegati 2-0, al termine di un incontro in cui hanno dimostrato di faticare a costruire, quando di fronte si trovano avversari capaci di chiudersi e ripartire in velocità.

Calcio: Traversa in girata rompe il ghiaccio al 20′

Fabio Lucente contende la sfera ad un avversario nella prima metà del match

Al fischio d’avvio, il tecnico di casa Gabriele Avella ha rilanciato nell’undici titolare William Meroni e Fabio Lucente, proponendo quella che è sulla carta la miglior formazione, in attesa del debutto di Simone Bianchi nelle retrovie. Al 2’, Antonio Gentile è andato subito a bersaglio di destro, ma la segnalazione di un fuorigioco di Fabio Lucente, autore dell’assist, ha portato all’annullamento della marcatura. Al 16’ ci ha provato Tommaso Casartelli, ma il suo tentativo è terminato alle stelle. Al 18’ Jacopo Foti ha alzato sopra la traversa un sinistro di Fabio Lucente. Sul conseguente tiro dalla bandierina di Matteo Ferrari, Antonio Gentile ha colpito al volo, consegnando la sfera nelle mani del portiere ospite. Sul ribaltamento di fronte, Riccardo Traversa ha approfittato dell’immobilità della difesa locale e, con un diagonale di destro, ha rotto il ghiaccio. Il Seregno qui ha stentato a ritrovarsi e solo al 36’ è tornato a farsi vivo con Fabio Lucente, che dopo una bella combinazione con Antonio Gentile è stato fermato da Jacopo Foti in uscita bassa.

Calcio: Ajouli chiude i conti nella seconda frazione

La difesa ospite vanifica un tentativo offensivo dei padroni di casa nella ripresa

Nella ripresa Gabriele Avella ha cercato subito di correre ai ripari, inserendo Mattia Citterio al posto di Antonio Buccini, in modo da disegnare uno schema molto offensivo, con Matteo Ferrari accentrato in avanti a sostegno di Antonio Gentile e Fabio Lucente e lo stesso Citterio larghi a supporto. La mossa è sembrata pagare al 2’, quando Ferrari ha sfondato centralmente, ma il suo sinistro si è perso a lato. Le speranze dei tifosi di casa si sono spente al 14’, quando un break innescato da Marco Scaccabarozzi ha regalato a centro area una palla d’oro a Mohamed Ajouli, che di destro ha freddato Mirko Bizzi. Stefano Papapicco e compagni hanno accusato il colpo e ci è voluto un quarto d’ora per una reazione, che al 29’ è culminata in una punizione di Matteo Ferrari, finita sull’esterno della rete. Al 32’ l’ultimo squillo azzurro è stato di Antonio Gentile, ma il suo destro è sfilato altissimo.

Calcio: ora la Coppa Italia, poi la trasferta ad Agrate

Simone Giambrone all’impostazione

Ora il calendario mette subito l’Fbc di fronte ad un crash test: domenica 22 settembre, alle 15.30, è prevista infatti la trasferta sul campo della Speranza Agrate. Prima, però, mercoledì 18 settembre, alle 20.30, di nuovo al Ferruccio, gli azzurri archivieranno la partecipazione alla Coppa Italia, ospitando la Cob 91. Entrambe le compagini sono già eliminate.

Calcio: il tabellino del match

Contro un avversario ben messo in campo, l’Fbc ha faticato a costruire

Seregno-Castello Città di Cantù 0-2

Marcatori: 20’ p.t. Traversa (C); 14’ s.t. Ajouli (C).

Seregno: Bizzi; Ferracane (41’ s.t. Spinelli), Triveri, Meroni, Valtorta; Buccini (1’ s.t. Citterio), Giambrone, Papapicco; Ferrari (33’ s.t. Morello), Gentile, Lucente (20’ s.t. Troiano). A disp.: Guida, Cofrancesco, S. Bianchi, Fumagalli e Cappellini. All.: Avella.

Castello Città di Cantù: Foti; Zalli (38’ s.t. Marson), M. Bianchi, Lozza, Poggio; Scaccabarozzi, Moretti (6’ p.t. Ravasi), Casartelli (15’ s.t. Campi); Riva (46’ p.t. Galata), Traversa, Ajouli (30’ s.t. Bonaccorso). A disp.: Valsecchi, Cogliati, Martirani ed Alquati. All.: Camarda.

Arbitro: Ginolfi di Lodi.

Note: ammoniti M. Bianchi (C) e Gentile (S), per gioco falloso. Calci d’angolo: 7-4 per il Seregno. Recuperi: 2’ p.t., 5’ s.t.