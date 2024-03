Calcio, beffa per la Folgore Caratese: la Clivense la agguanta la 94′

È sfumata a pochi secondi dal fischio finale la vittoria della Folgore Caratese, raggiunta al 94’ dalla Clivense con un imperioso colpo di testa di Kladar, direttamente da calcio d’angolo di Kocic. Un’autentica mazzata per la squadra di mister Parlato che in più occasioni, specie nel secondo tempo, ha mancato il raddoppio dopo il fortunoso vantaggio ottenuto al 7’ di gioco, con un rinvio da centrocampo di Arpino. Si è conclusa quindi con un salomonico pareggio la battaglia sul campo, al limite della praticabilità, della Phoenix Arena, dove a pochi minuti dall’inizio del match si è abbattuto un vero e proprio nubifragio. Primo tempo condizionato dal maltempo e dalla prodezza di Arpino che da centrocampo calcia verso la porta presidiata da Saccon: il pallone dopo alcuni rimbalzi sul terreno finisce in fondo al sacco.

Calcio: il pareggio nel finale lo sigla Kladar

Nel secondo tempo con la pioggia che inizia a calare e dare tregua ai calciatori, le squadre danno vita ad importanti azioni di gioco, con la Clivense che continua l’arrembaggio alla ricerca del pareggio. Saccon prova a farsi perdonare l’errore del primo tempo con tre interventi decisivi, in mezzo un’occasione nitida per parte per Errichiello e Scapuzzi. Cinque minuti di recupero, tutti i giocatori di Allegretti in avanti. Ed è così che sugli sviluppi dell’ultimo corner del match battuto dalla destra da Kocic, arriva dal centro dell’area piccola la spizzata di testa di Kladar, con la esultanza in tuffo sotto la curva e con calciatori della Folgore Caratese in campo annichiliti.

Calcio: il tabellino del match

Clivense-Folgore Caratese 1-1

Marcatori: 7’ pt Arpino (F), 49’st Kladar (C)

Clivense (3-4-1-2): Saccon; Bragagnolo (44’ pt Kocic), Tobanelli, Colferai, Kladar, Danieli (1’ st Romano), Zuddas (28’ st Farias), Cissè, Prandini (1’ st Montolli) Errichiello (38’ st Momodu), Brighenti. A disposizione: Pavoni, Nalesso, Venitucci, Cordioli. All.: Allegretti.

Folgore Caratese (4-3-1-2): Viscovo; Balamontis, Arpino, Marchi, Cavallini; Bright, Caporali, Silano (14’ st Corbo); Panatti (38’ st Scapuzzi), Barranco (38’ st Vernocchi), R. Esposito (14’ st Kyeremateng). A disposizione: Macchi, Nicolini, N. Esposito, Rosa, Sala. All.: Parlato.

Arbitro: Pani di Sassari.

Note: ammoniti 22’ pt Bragagnolo (C, 16’ st Cavallini (F). Recupero: Pt 1′, St 5′.

Calcio: la classifica del girone B della serie D

Caldiero Terme 58; Varesina*, Piacenza 57; Arconatese 56; Pro Palazzolo* 51; Desenzano 50; Brusaporto 46; Villa Valle 45; Casatese 43; Folgore Caratese 41; Club Milano 38; Clivense 37; Caravaggio* 36; Virtus CiseranoBergamo* 35; Castellanzese 34; Real Calepina 31; Crema, Tritium 27; Legnano 26; Ponte San Pietro 18. (* una partita in meno)