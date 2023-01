Calcio, ancora un colpo di scena a Seregno: Massimo Sala si è dimesso

La stagione del Seregno prosegue senza pace. Dopo la sconfitta interna contro l’Arconatese, che lunedì 9 gennaio ha inaugurato il percorso degli azzurri nel 2023, l’allenatore Massimo Sala si è dimesso dal suo incarico. Il tecnico di Biassono, già giocatore al Ferruccio una ventina di anni fa, sul finire della sua apprezzata carriera di attaccante, ha lasciato dopo appena cinque partite, caratterizzate da una vittoria, un pareggio e tre battute d’arresto, con la squadra che, in mezzo alla rivoluzione dell’organico in sede di mercato, è precipitata in piena zona playout.

Serie D: ora la società cerca un sostituto

Al momento, si attende la comunicazione del successore. I papabili sembrano Stefano Di Gioia o Francesco Parravicini, che hanno già lavorato con il direttore generale Jacopo Colombo alla Pro Sesto. Il prescelto sarà il quinto allenatore a sedersi sulla panchina azzurra in questa annata agonistica, dopo Maurizio Lanzaro, Francesco Buglio, Massimo Sala e Diego Di Chiara, cui era stato affidato l’interim tra l’addio di Buglio e l’ingaggio di Sala.