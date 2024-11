Benemerenze sportive del Coni: chi sono i premiati di Monza e Brianza

Squadre storiche, campioni di oggi e vincenti del futuro. Sono 32 le eccellenze sportive brianzole che sabato 16 novembre in Sala Maddalena a Monza riceveranno le Benemerenze sportive del Coni.

Un premio “a chi tiene alta la bandiera della Brianza – recita il Coni provinciale – ma anche a chi, spesso più nell’ombra ma con eguale passione e fatica, è in campo per far proseguire nel cammino la propria squadra o società“.

Atleti, tecnici e dirigenti verranno premiati con Palme, Stelle e Medaglie al merito sportivo.

Benemerenze sportive del Coni: dirigenti e allenatori

Tra i dirigenti Stella d’oro a Maurizio Vancini (ex arbitro e componente della commissione disciplina internazionale di World Rugby), Medaglia di bronzo a Angelo Cappuccilli del Seregno Rugby, Palma di bronzo al coach di pallacanestro Massimo Meneguzzo (già a Monza ai tempi della B2 e referente tecnico territoriale della Fip, oggi a Lecco) e Tullio Parravicini (arrampicata sportiva).

Benemerenze sportive del Coni: le società, Stella d’oro alla Pbm Bovisio Masciago

Cinque le società premiate: Stella d’oro alla atletica PBM Bovisio Masciago, fondata nel 1969, Stella d’argento ai Daini di Carate Brianza (sempre atletica), Stella d’argento anche al Moto Club Lazzate e alla Sport Club Mobili Lissone di ciclismo, Stella di bronzo alla Polisportiva Team Brianza di Lissone.

Benemerenze sportive del Coni: gli atleti d’oro, d’argento e di bronzo

Tra gli atleti Medaglie d’oro a Lorenzo Caronno e Denis Shao, campioni mondiali di nuoto pinnato; Medaglia d’argento all’apneista vicecampione mondiale Giuseppe Fusto, al pugile Alessio “Mosquito” Lorusso, alla pattinatrice di velocità Luisa Sophie Woolaway, vincitrice dell’oro europeo. Poi alla ginnasta villasantese Martina Maggio, campionessa d’Europa, a Mattia Magni, vice campione mondiale di pesca sportiva, a Carolina Petrelli, terza con la Nazionale di padel ai Mondiali. Medaglia di bronzo a Lara Cossa, campionessa italiana di Wushu-Kungfu, Marco Ferretti, campione italiano di field target (armi sportive), Manjola Konini, campionessa italiana di tiro a segno, il velocista Alessandro Malvezzi (campione italiano 4×100) e Mario Lambrughi, specialista dei 400 ostacoli (vice campione italiano 2024) e primatista dei 300 ostacoli, Luca Milazzo (pesca sportiva, campione italiano), Alessandro Nappi (armi sportive, campione italiano), Simone Novati (pesca sportiva, campione italiano), Valeria Robustelli (pattinaggio velocità, campionessa italiana), Nicola Tettamanti, quinto classificato ai Mondiali di motonautica, Adelio Aglani, campione italiano di bocce, Chiara Marrè Brunenghi, campionessa italiana di orientamento subacqueo, Carolina Melgrati, seconda agli Europei di golf, Luca Moroni, campione italiano di scacchi, Luciano Negrone Casciano, campione italano di dama.

Benemerenze sportive del Coni: i complimenti della delegata Martina Cambiaghi

«Sono tanti gli atleti ‘noti’ che continuano a ottenere risultati di caratura nazionale e internazionale, ma anche nuovi premiati – sottolinea Martina Cambiaghi, delegata Coni MB – Anche quest’anno abbiamo scelto come luogo della cerimonia un altro punto di interesse culturale della nostra provincia, per dare un valore aggiunto all’evento».

Appuntamento alle 10.30 nella Sala Maddalena in via Santa Maddalena 7 di Monza, con il sostegno del Comune di Monza. Presente anche l’assessore allo Sport Viviana Guidetti. Invitati i sindaci dei Comuni di residenza dei vari premiati.