Basket, Serie B: l’Aurora cade in volata, Omegna espugna Desio

L’Aurora Desio perde in casa contro Omegna dopo tre successi consecutivi. Nel match di Serie B nazionale, finito 76 a 86, la Rimadesio ha giocato a singhiozzo, con una difesa che concede troppo e un attacco poco lucido. L’occasione per il pronto riscatto è già sabato e ancora in casa: alle 20.30 al PalaDesio arriva l’agguerrita Rucker San Vendemiano.

Basket, Serie B: l’Aurora cade in volata, nel primo tempo sprofonda anche a -15

La squadra di Quilici parte in quarta con un buon 7-0, ma Omegna inizia a carburare con gli esterni. Le triple dell’ex Baldini e di Trapani firmano il primo vantaggio di serata sul 9-10. Il tabellone del primo quarto si ferma sull’equilibrio, 18 a 18. Quando si riparte è Misters a salire in cattedra e – con una serata da 29 punti – inizia a mettere in seria difficoltà i bluarancio. Al quindicesimo minuto la Fulgor conduce sul 25-35. L’Aurora perde ritmo e via del canestro e sprofonda addirittura 29 a 44. Elli da dietro l’arco prova a ridare inerzia ai suoi ma è ancora Misters, con uno spettacolare tiro da tre sulla sirena del secondo quarto, a regalare la doppia cifra di vantaggio ai suoi sul 36-47.

Basket, Serie B: l’Aurora cade in volata, nel secondo tempo decisiva un tripla di Misters al 35′

Al rientro sul parquet i brianzoli alzano l’intensità nella metà campo difensiva mentre davanti muovono bene palla trovando le soluzioni che erano mancate nel primo tempo. Elli con 10 punti in tre minuti riporta a contatto i suoi sul 47-51. Il solito Misters riallunga dalla lunetta (47-54) ma Munari e Tarallo riaccorciano subito ed addirittura Spinelli in penetrazione firma il sorpasso sul 55-54 del ventisettesimo minuto. Ancora una volta Misters firma il controsorpasso con Omegna che chiude il terzo quarto 58 a 65. Due triple in rapida successione di Conte ed Elli fanno sperare la Rimadesio che si riprende sul 64-66. Conte dalla media tiene a contatto i bluarancio (69-73) ma una bomba di Misters taglia le gambe ai brianzoli sul 69-77 del minuto 35. La stanchezza inizia a farsi sentire e la partita finisce 76 a 86.