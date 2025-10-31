Basket, Serie B: l’Aurora Desio sbanca Fidenza, è la terza vittoria consecutiva

Terza vittoria consecutiva per l’Aurora Desio che si impone sul campo della Fulgor Fidenza con un ottimo 84 a 93. I bluarancio salgono così a 10 punti in classifica ottenendo la nona posizione del campionato di Serie B nazionale. La gara, dove la Rimadesio ha quasi sempre avuto quel qualcosa in più, è rimasta in sostanziale equilibrio per i primi tre quarti.

Basket, Serie B: l’Aurora Desio sbanca Fidenza, vince la difesa

Anche questa volta è la difesa aurorina a fare da padrona (mantra di coach Quilici) nonostante la serata di grazia di Mantynen, che chiude con 29 punti per Fidenza. Anche l’attacco bluarancio però si fa vedere con più di 90 punti e altissime percentuali da dietro l’arco. Nel primo tempo La Rimadesio prova a scappare un paio di volte – una sul 6 a 13 e ancora sul 22 a 33 – ma le triple di Mantynen riportano sempre a contatto i padroni di casa che, dopo il 22-24 del primo quarto, sorpassano sul 47a 45 della pausa lunga. Nel terzo quarto Desio alza l’intensità difensiva e, spinta da Giarelli, porta a casa il parziale di 0-11 con cui conduce sul 50 a 58. Una tripla di Munari tiene avanti i brianzoli sul 57 a 65, ma due sanguinose palle perse sfruttate con conclusioni pesanti da Mantynen e Carnevale riaprono i conti sul 65 pari. Due triple in rapida successione di Tornari e Conte però rimetton in carreggiata Desio che al 30esimo minuto conduce per 70 a 71. Nella prima metà dell’ultima frazione l’Aurora indirizza la partita. La difesa attenta ed aggressiva dei ragazzi di Quilici manda fuori giri l’attacco di Fidenza che realizza

solo 2 punti, per di più ai liberi, nei primi 5 minuti. Offensivamente è Conte show che con tre triple consecutive fa scappare Desio sul 72 a 84 del minuto 35. Fidenza continua a sbattere sul muro difensivo aurorino mentre la schiacciata di Bartninkas e il tiro da 3 di Munari mandano i titoli di coda, con Conte che in contropiede appoggia al vetro il canestro del 78 a 93 che poi diventa 84 a 93 finale.

Basket, Serie B: l’Aurora Desio sbanca Fidenza, sabato in Brianza arriva Omegna

Alla Rimadesio spetta così la prossima gara, sabato 1 novembre alle ore 18 al PalaDesio, contro la quotata Omegna.