Domenica 5 ottobre, ore 15 alla Opiquad Arena di Monza: sono le coordinate dell’esordio stagionale “casalingo” della nuova Blu Basket Bergamo, che giocherà delle partite in casa del campionato di Serie A2 in viale Stucchi. L’annuncio risale a fine giugno e la prima che sarebbe stata contro Pesaro è stata rinviata per la convocazione di alcuni protagonisti, da entrambe le parti, al Mondiale U23 3vs3 giocato in Cina e chiuso dall’Italia ai quarti di finale.

Basket, Serie A2: prima a Monza per la nuova Blu Basket Bergamo, dopo lo stop a Pistoia

Per la Gruppo Mascio è già l’occasione per riscattare lo stop subito sul campo della Estra Pistoia (retrocessa dalla Serie A) con un 93-83 maturato tutto negli ultimi otto minuti (65-64 al 30′). A referto 22 punti di Harrison, 13 di Bartoli e Bossi, 10 di Hogue Loro e Udom.

Basket, Serie A2: prima a Monza per la nuova Blu Basket Bergamo, il calendario di ottobre

Nella prima metà di ottobre, in dieci giorni, la squadra di coach Andrea Zanchi ha tre partite casalinghe: domenica 5 ottobre a Monza contro Roseto, poi alla Chorus Arena di Bergamo domenica 12 alle 18 nel big match contro l’Urania Milano di Alessandro Gentile e mercoledì 15 ottobre alle 20.30 contro la Vuelle Pesaro (recupero della prima di campionato).

Sabato 25 ottobre per la quarta gara casalinga ritorno in Brianza: all’Opiquad Arena di Monza, alle 18, arriva Cento.

Basket, Serie A2: prima a Monza per la nuova Blu Basket Bergamo, l’analisi del coach

Positiva l’analisi di coach Andrea Zanchi: «La partita l’abbiamo interpretata bene ma c’è stata la variabile impazzita del 7/9 da tre punti di un giocatore d’esperienza come Saccaggi, cui rivolgo i miei complimenti. Alla fine abbiamo commesso degli errori di fretta in attacco e anche in difesa e purtroppo in cinque minuti abbiamo preso dei canestri che non avevamo preso in tutta la partita. Ma ho visto per 35 minuti una squadra viva, che ha saputo giocare insieme, c’è un bel clima, c’è voglia di fare e abbiamo dei buoni margini di crescita. Ora vogliamo fare bene domenica prossima a Monza nel nostro esordio casalingo contro Roseto».