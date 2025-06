Alla Opiquad Arena di Monza si monteranno i canestri. La notizia arriva da Bergamo, dove è stata presentata la nuova Blu Basket che parteciperà al campionato di Serie A2. Bergamo è la nuova casa designata per la società del presidente Stefano Mascio a capo dell’omonimo gruppo che la passata stagione aveva trasferito la società da Treviglio – dove era nata e dove a cavallo del 2020 si era affermato coach Adriano Vertemati – a Orzinuovi. Ora l’annuncio della nuova avventura con l’ambizione della promozione nella massima serie.

Basket: a Monza le partite della nuova Blu Basket Bergamo in A2, l’Arena in posizione strategica

La casa è stata individuata nella ChorusLife Arena di Bergamo, che per il primo anno ospiterà le partite in coabitazione con la Opiquad Arena di viale Stucchi gestendo il calendario con il volley di Serie A. Il palazzetto monzese è infatti in una posizione viabilistica strategica, come già dimostrato in passato anche con gli Europei di pallavolo, i raduni delle nazionali ma anche gli spettacoli come X-Factor.

La nuova Blu Basket del presidente Mascio nell’organigramma presenta anche l’ex arbitro di calcio Gianluca Paparesta come general manager e l’esperto direttore sportivo Fabrizio Frates. L’allenatore è Andrea Zanchi.

Basket: Treviglio conferma il coach biassonese Davide Villa, migliore della Serie B

Una storia che si interseca con la Brianza anche perché il trasferimento a inizio 2024 aveva prodotto la nascita di un’altra società di pallacanestro sul territorio bergamasco: il Treviglio Brianza Basket che aveva unito il Treviglio Basket e la Brianza Casa Basket, che era nata nel 2022 dalle ceneri della Pallacanestro Bernareggio, per giocare in Serie B. La Tav, che ha mancato la finale promozione sul rettilineo finale contro Montecatini dopo un campionato di vertice, torna sui blocchi di partenza con il confermato coach biassonese Davide Villa, premiato come miglior coach della Serie B. Il campionato di Serie B 2024/2025 si è chiuso con la prima posizione in stagione regolare nel girone A, la partecipazione alla Final Four di Coppa Italia e e le semifinali playoff (35 vittorie e 13 sconfitte in 48 gare).