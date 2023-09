Basket: l’Asd Usmate presenta il roster femminile per la Serie B per puntare in alto

Un roster rinnovato che unisce elementi di esperienza a talenti emergenti, un nuovo coach in panchina e un obiettivo dichiarato: vivere una stagione da protagonisti puntando, partita dopo partita, sempre più in alto.

Al Golf Club Brianza Country di via Cascina Cazzù, l’ASD Usmate si è presentato ufficialmente a stampa, sponsor e tifosi in vista della stagione sportiva 2023/2024 che vedrà le gialloblu competere nel Campionato Regionale di Serie B Femminile. Presente il presidente Fausto Sala, il Direttivo societario e il gruppo di atleti e staff che già dal 28 agosto sta lavorando insieme per trovare la giusta amalgama in vista dell’inizio del campionato: più che confortanti le prestazioni espresse nella pre-season con amichevoli ben giocate.

Basket: l’Asd Usmate e coach De Sena

La prima novità riguarda la guida tecnica della squadra: coach sarà Pasquale De Sena, già per numerose stagioni nello staff della Prima Squadra, a guidare la squadra con l’assistente Giuliano Ghisellini coach di grande esperienza. Dirigente Accompagnatore sarà Andrea Lo Russo, addetto agli arbitri Roberto Ripamonti.

Basket: l’Asd Usmate e i sei nuovi acquisti

Ambizioso il mercato societario che ha visto sei nuovi innesti nel roster 2023/2024: vestiranno gialloblu Angelica Sforza, playmaker con un passato anche in A2 e la scorsa stagione a Brignano, Benedetta Dell’Orto 21 anni, playmaker con già una buona esperienza in A2 (Sanga, Patti, Roseto) lo scorso anno al MBS. Garantisce esperienza Sara Canova, guardia/ala forte con oltre 10 anni in A2, chiamata ad un ruolo da protagonista anche Rachele Boni, reduce da un anno a Varese ma già con anni di esperienza in A2 nel ruolo di Ala. Gaia Fossati sarà il nuovo centro portando a Usmate l’esperienza con Carugate in A2, mentre fa ritorno in gialloblu Giada Perini, guardia ex Bresso. Confermate i capitani Valentina Pratelli e Beatrice Minelli, oltre a Carlotta Zumaglini, Cecilia Bozzoli Parasacchi, Chiara Prederi, Sofia Penati, Sofia Miluzio, Alessandra Valerio, Francesca Bazzoni, Camilla Passoni e Silvia Sala, reduci da una stagione che ha visto Usmate conquistare una salvezza tranquilla regalandosi qualche soddisfazione contro squadre di vertice.

Basket, l’Asd Usmate: “Quest’anno dobbiamo alzare l’asticella”

“Ma quest’anno vogliamo alzare il livello della nostra asticella – afferma il presidente Fausto Sala – Abbiamo lavorato in estate per mettere a disposizione di coach De Sena un roster adeguato alla categoria, con rotazioni ampie e con una duplice alternativa per ogni ruolo. Il pre season ha confermato il valore del gruppo, l’entusiasmo e l’ambizione potranno fare la differenza”. “Il gruppo è di valore, vogliamo giocare una pallacanestro frizzante, che faccia divertire noi e il nostro pubblico – aggiunge coach De Sena – Abbiamo scelto le nuove giocatrici in base alle loro caratteristiche tecniche dando importanza alla ‘fame’ e al desiderio di rimettersi in gioco. Queste saranno le qualità che potranno portarci in alto: quanto in alto, sarà il campionato a dirlo”.