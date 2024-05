Basket femminile, la Brianza monzese protagonista con Costa Masnaga nelle finali Under 15

La Brianza monzese ha fornito nell’ultimo fine settimana un contributo importante alla conquista da parte della Bianchi Group Costa Masnaga del secondo posto nelle finali del campionato italiano Under 15 di basket femminile. Della formazione lecchese, che ha fermato la sua corsa soltanto al cospetto della storica e prestigiosa Umana Reyer Venezia, impostasi 75-46 sul parquet del palazzetto dello sport di San Vincenzo, nel livornese, facevano parte infatti Sofia Attolini, classe 2009, di Seregno, nonché Ginevra Pini di Bovisio Masciago, Sara Barraco di Albiate, Valentina Calvanese di Lissone ed Irene Radice di Macherio, queste ultime tutte classe 2010.

Basket Under 15: un percorso molto significativo

Il canestro da tre siglato da Sofia Attolini nella gara di semifinale, a ridosso della sirena

L’exploit, che ha confermato il piazzamento della scorsa stagione, quando a piegare la resistenza delle panterine era stato il Basket Roma, ha ribadito la bontà del lavoro svolto dalla società a livello di settore giovanile, acclarato dal raggiungimento di una semifinale nazionale per il sedicesimo anno consecutivo. Trascinatrici del gruppo in questa esperienza sono state Olivia Lelli, non a caso inserita nel quintetto ideale della manifestazione, e Sofia Attolini, autrice di dieci punti al cospetto dell’Umana Reyer Venezia e grande protagonista anche nella semifinale, in cui è stato un suo tiro da tre punti, a poco più di 1’ dalla sirena, a sigillare il successo sulla Futurosa Trieste. Da evidenziare è che, come era già avvenuto dodici mesi fa, quando l’atleta vestiva la casacca del Basket Roma, la Bianchi Group Costa Masnaga si è scontrata sul più bello con lo strapotere fisico e tecnico della veneziana Isabel Hassan, che ha firmato un bottino di ventinove punti, dieci rimbalzi e quattro assist nella sola finale.