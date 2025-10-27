Usmate Velate Sport

Basket donne, Serie B: Usmate ribalta Varese e trova la quarta vittoria

Basket Usmate Serie B donne Laube
Passo avanti importante per Usmate nel campionato di Serie B femminile di pallacanestro: espugna con autorità un campo dove Canegrate e Crema avevano sofferto fino all’ultimo.
E all’inizio Varese sembra pronta a far sudare anche le gialloblù, e pure batterle, quando volano sul 16-4 a metà 1° quarto con Rossini, Mainini e Moretti in evidenza. 
Ma Usmate (come già contro il Geas) assorbe la botta, torna in partita nel 2° periodo e restituisce con gli interessi in una terza frazione stellare, in cui scatena la sua varietà di soluzioni dominando in ogni settore del campo: parziale di 1-22 e partita spaccata definitivamente.
Nell’ultimo quarto il margine ospite rimane sempre in doppia cifra.
Top scorer per le brianzole Laube (3/5 dal campo, 7/8 ai liberi, 9 rimbalzi) e Moro (5/6 al tiro). Da segnalare il ritorno di Gatti da “ex” dopo oltre 15 anni, in casa della società che la lanciò verso la sua lunga carriera tra A1 e A2.

Basket donne, Serie B: il tabellino di Varese-Usmate

Varese-Usmate 63-77
Parziali: 22-12, 34-31, 41-58

VARESE: Tajè, Garavaglia 3, Caruso 4, Rossini 8, Perini 6, Sorrentino 14, Mainini 12, Moretti 14, Campiglio, Palmieri 2. All. Fabrizio.
USMATE: Passoni, Carrara 11, Savini 9, Sala, Beretta 7, Mariani C. ne, Laube 13, Ruisi 8, Moro S. 13, Minelli 6, Milani J. 2, Gatti V. 8. All. De Sena. 

