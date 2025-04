Basket donne, Serie B: Usmate dà battaglia, ma alle finali va Canegrate

Bulldog in trionfo. Espugnata Usmate in gara-1, Canegrate completa l’opera in casa (per l’occasione il PalaKnights di Legnano), volando alle Final Four dopo una partita dall’andamento imprevedibile. Ma che alla fine ha premiato chi ha saputo giocarsi meglio le sue carte nel corso della serie.

Basket donne, Serie B: Usmate dà battaglia, la partita a Canegrate

Primi due quarti a basso punteggio e con “predominio territoriale” di Usmate, che stavolta non sbaglia l’approccio come in gara-1: ma non lo concretizza abbastanza in termini di punteggio, sciupando occasioni da sotto. Così non va oltre un +7 (13-20 al 13′); Canegrate reagisce e va all’intervallo col distacco minimo.

E nel 3° periodo la freccia della partita cambia totalmente verso: ora le Bulldog sono padrone del campo, sorpassano e scappano a +11 con Gallani, Biasion (liberi su antisportivo), Cassani e Caimi (42-31 al 26′). La reazione di Usmate, che si mette a zona, c’è, ma Caimi la respinge con una tripla verso lo scadere del 30′ (47-38).

Le triple di Gariboldi e Caimi per il +15 in avvio di 4° quarto sembrano già una sentenza (53-38 al 31′), ma ecco una nuova svolta con l’assalto “perso per perso” di Usmate che inizia a rosicchiare margine e certezze alle nero-arancio; in realtà a 4′ dalla fine è ancora è +10 col canestro di Re Fraschini (“jolly” di serata, un po’ come Gariboldi lo era stata in gara-1).

Ma Carrara con 7 punti trascina le gialloblù al clamoroso aggancio, che si completa con due liberi di Beretta a -1’15” (55-55).

Tutto da rifare: ma Canegrate è brava a ricompattarsi nei possessi decisivi: assist di Bottari per Gallani che deposita il 57-55, di là invece sbagliano dalla media Beretta e Milani nella stessa azione. Fallo su Caimi che mette un libero.

Dopo un’azione caotica Zumaglini va in lunetta a -6″, segna il primo e sbaglia apposta il secondo, ma si “fionda” a rimbalzo prima che la palla abbia toccato il ferro: infrazione, rimessa Bulldog che sigillano ancora con Caimi. E si godono la festa.

Basket donne, Serie B: il tabellino di Canegrate-Usmate

Canegrate-Usmate 60-56

Parziali: 9-12, 23-24, 47-38

CANEGRATE: Re Fraschini 10, Biasion 6, Gariboldi 5, Cassani F. 8, Palumbo ne, Bortoli ne, Bottari 2, Triarico, Gallani 12, Caimi 16, Pedone ne. All. Ferri L.

USMATE: Passoni ne, Carrara 20, Agazzi 2, Beretta 4, Sala ne, Zumaglini 4, Mariani C. 9, Laube 5, Foschini 2, Guenzati, Minelli, Milani 10. All. De Sena.