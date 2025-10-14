Dopo lo stop in volata a Crema e i problemi di infortuni, Usmate rimette la freccia verso l’alto sia sul campo (successo netto a Vittuone) sia con una mossa di mercato: arriva un rinforzo di lusso come Valentina Ruisi a compensare le assenze di Mariani e Capra. La guardia del ’95 torna dunque a far coppia con Savini, con cui ha vinto la B lo scorso anno alle Stars.

Nella partita contro le “ex” Agazzi e Pratelli, arriva nel 2° quarto il break decisivo per le gialloblù, con un parziale di 10-22 in cui sono protagoniste Gatti e Beretta.

Il Baskettiamo apre la ripresa con una tripla per il -9, ma è respinto dal “lavoro di gruppo” Laube-Moro-Savini-Beretta, mentre la difesa lavora bene. Nell’ultimo quarto Carrara (6/9 al tiro) fa toccare il massimo vantaggio (+21).

Basket donne, Serie B: il tabellino di Vittuone-Usmate

Vittuone-AS Medical Usmate 51-70

(14-14, 24-36, 37-55)

VITTUONE: Sarrocco ne, Cicchinelli 1, Agazzi 4, Rocca 5, Rossi G. 10, Dallavalle ne, Pratelli 12, Bevilacqua 5, Garanzini, Viganò 6, Cagner 3, Corbetta 5. All. Parini.

USMATE: Passoni 1, Carrara 15, Savini 11, Sala, Beretta 8, Mariani C. ne, Laube 14, Capra ne, Moro S. 8, Minelli 1, Milani J. 4, Gatti V. 8. All. De Sena.