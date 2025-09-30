Usmate piega l’Opsa dopo una partita intensa, combattuta, anche bella soprattutto nei primi due quarti. L’ambizioso team di De Sena però non può sorridere fino in fondo perché perde Capra per infortunio al ginocchio: la 2003 al suo debutto in gialloblù era già in doppia cifra, ora si attende la diagnosi. Tegola aggiuntiva alle indisponibilità di Milani e Beretta.

Basket donne, Serie B: gran debutto di Valentina Gatti

In compenso un’altra novità di lusso per le brianzole, Valentina Gatti, è stata decisiva: 8/9 da 2, 5/5 ai liberi e predominio in area per il centro classe ’88 che si è ripresentata così in B lombarda dopo un decennio abbondante in serie A1 e A2. In assenza di Vincenzi era difficile per Bresso contrastare in area sia lei sia Moro, anche lei importante nel momento del break di Usmate, che ha iniziato a dare la palla dentro con costanza.

Così un’Opsa più che positiva per due quarti (in evidenza Quaroni con 15 punti all’intervallo; già in doppia cifra la 2008 Dicò all’esordio in prima squadra) ha ceduto alla distanza, dando comunque un buon segnale di competitività sotto la nuova guida di Stefano Fassina, che 3 mesi fa vinceva il campionato con le Stars.

Basket donne, Serie B: il tabellino di Usmate-Bresso

AS Medical Usmate-Opsa Bresso 69-57

(20-13, 37-38, 50-44)

USMATE: Savini 7, Capra 11, Mariani C. 7, Laube 5, Carrara 6, Moro S. 10, Minelli 2, Gatti V. 21, Sala, Milani J. ne, Beretta ne, Passoni ne. All. De Sena.

OPSA: Quaroni 16, Dicò D. 10, Triarico 7, Genovese 7, Stilo 7, Pusca 4, Beachi 4, Urru 2, Sartori, Trianti, Zucchetti, Trezzi G. ne. All. Fassina S.