Basket: Aurora Desio, battuta d’arresto dal Livorno, vacilla il sogno dell’A2

Battuta d’arresto per la Rimadesio, fermata dal Livorno per 59 a 80, in un PalaFitLine a dir poco infuocato. Un match che il Livorno ha praticamente comandato per tutti i 40 minuti, se si esclude il vantaggio iniziale aurorino. Desio non è riuscita a ripetere l’ottima prestazione di Gara 3. Mazzoleni sblocca la partita e, dopo il pareggio di Fantoni, Maspero segna la tripla del 5-2. Saranno gli unici vantaggi di serata bluarancio. Livorno scappa sul 7-16. Tornari e Mazzoleni riportano in scia la Rimadesio sul 16-21 del 10′. Livorno non si fa intimidire scappando sul 20-33. Lucarelli in lunetta dilata il gap (22-37).

I bluarancio provano a reagire

I bluarancio provano a reagire con Giarelli che segna 10 punti nella seconda metà del quarto. Sipala dà ossigeno alla Libertas che alla pausa lunga conduce 34-45. Al rientro dagli spogliatoi Mazzoleni e Tornari produco il 7-0 che riapre tutto sul 41-45 del 23′. Lucarelli in lunetta sblocca i suoi, ma Tornari sul ribaltamento di campo manda a bersaglio il 43-46. Forti punisce da tre punti per il 43-49 di metà parziale. Desio sembra accusare e la Libertas chiude 47-57 la terza frazione.

Chi vince affronterà in finale il Vigevano

In apertura di ultimo quarto Fioravanti prova a tenere in partita i brianzoli (49-57) ma ancora Forti la fuga definitiva. Il finale è 59 a 80. Nonostante tutto i bluarancio possono ancora sperare. Le due squadre ora sono pari: 2 a 2. Si deciderà tutto in Gara 5 che si giocherà domani, mercoledì 24 maggio, in Toscana. Chi vince affronterà in finale il Vigevano che ha superato per 3-0 San Vendemiano.