Basket, accordo Geas-Gerardiana per il minibasket femminile a Monza: c’è l’open day

Chissà che non facciano come bambine e ragazze statunitensi (ma non solo loro), incantate dalle gesta di Caitlin Clark, la giocatrice delle Iowa Hawkeyes che nei giorni scorsi ha battuto il record assoluto di punti fatti nei campionati di college di basket, maschili e femminili, toccando quota 3.685. Oppure da quelle di Sabrina Ionescu, la giocatrice di New York Liberty in Wnba (la lega femminile della Nba) che nel recente All Star weekend ha sfidato Steph Curry nella gara da tre punti speciale, sfiorando la vittoria.

Basket, accordo Geas-Gerardiana per squadre di minibasket solo femminili

Sognare non costa nulla e allora anche Geas Basket e Gerardiana Basket hanno deciso di giocare la carta del rinato entusiasmo per la pallacanestro femminile: hanno annunciato l’accordo di collaborazione per formare, dal prossimo anno, squadre di minibasket esclusivamente femminili. Nel mondo del minibasket – cioè fino agli 11 anni – nella maggior parte delle società maschi e femmine giocano insieme. Ma negli ultimi anni qualcosa sta cambiando e molte società provano a costruire squadre solo di bambine o ragazze. Lo ha fatto la Prosport Arcore, da un anno, ci sono poi realtà di lungo corso, come Usmate Basket .

Basket, accordo Geas-Gerardiana: la soddisfazione da parte di tutti, una società storica per la Gera che compie 50 anni

Ora anche la storica Geas (Sesto San Giovanni) e Gerardiana ci provano, a partire dalla stagione 2024/25: “L’obiettivo – scrivono – è sviluppare un minibasket tutto al femminile nella città di Monza, fondendo la grande storicità e tradizione di Gerardiana con l’eccellenza tecnica e la programmazione che solo il Geas può offrire. Il know how tutto al femminile da parte di Geas al servizio di una società storica come la Gerardiana Monza, che proprio quest’anno compie il suo 50esimo anniversario”.

Il presidente monzese Gianfranco Scotti si dice felice di una intesa «con una società gloriosa come Geas, punto di riferimento per il basket femminile a livello nazionale, con la quale ci unisce la passione per lo sport e l’impegno per la parità di genere. Festeggiamo i nostri primi 50 anni di storia con la convinzione che sia il progetto giusto, una nuova proposta sportiva per Monza, un’importante opportunità di crescita per avvicinare al basket le bambine del nostro territorio».

«Siamo molto contenti di questa collaborazione con una società storica di Monza, l’obiettivo è quello di portare la nostra esperienza nel minibasket femminile per coinvolgere il maggior numero di bimbe presenti sul territorio» ha detto la responsabile del settore minibasket di Geas, Renata Salvestrini.

Basket, accordo Geas-Gerardiana: open day sabato 9 marzo al Nei

Ora non resta che verificare sul campo la prima risposta delle piccole cestiste monzesi: il primo appuntamento avverrà con l’open day, solo femminile, nella giornata di sabato, 9 marzo, a partire dalle 16 nella palestra del Nei in via Enrico da Monza a Monza. Possono partecipare le bambine nate dal 2013 al 2017. Per contatti è possibile scrivere alla mail segreteria@gerardianabasket.it.